Aviso de la Embajada de Estados Unidos a quienes esperan cita para visa; existe un día clave para poder adelantar

Con unos sencillos pasos puede adelantar la cita de la visa de Estados Unidos.

Las esperas no siempre son sencillas de sobrellevar, especialmente cuando se trata de la cita para la visa de turismo a Estados Unidos.

En algunos casos, costarricenses han debido aguardar hasta 19 meses para ser atendidos por un cónsul, quien finalmente decide si otorga o no el visado.

Sin embargo, este martes 24 de febrero se liberaron más espacios de lo habitual, incluso para marzo de este mismo año. Muchas personas aprovecharon la oportunidad para adelantar su cita.

Ante consulta de La Nación, la Embajada de Estados Unidos en San José envió un aviso dirigido a quienes están a la espera de la entrevista.

“La Embajada de Estados Unidos abre nuevas citas para entrevistas para visas de turista (B1/B2) todos los martes a las 2 p. m. Aquellos solicitantes con citas ya programadas que deseen reprogramarlas para un día más cercano podrán hacerlo en el siguiente enlace: https://ais.usvisa-info.com/es-cr/niv”, indicó la sede diplomática.

La representación aclaró que la demanda de visas de turista continúa siendo muy alta, por lo que no todas las personas que intenten cambiar su cita lo lograrán. No obstante, cada martes se habilita la posibilidad de volver a intentarlo.

“También podrían habilitarse citas para entrevistas fuera de este horario regular. Para obtener información sobre cómo solicitar una visa, incluso a través del Programa de Exención para Entrevistas, pueden visitar: https://cr.usembassy.gov/es/visas-es/important-visa-information-es/#Waiver”, añadió la Embajada.

En este enlace le explico paso a paso cómo adelantar la cita para la visa de Estados Unidos.