7 viajes que volvería a hacer con mi mamá

En marzo de 2010, mi mamá, Carmen Eulalia Segura, subió por primera vez a un avión. Apenas tres semanas antes, un terremoto de 8,8 grados había sacudido Chile, nuestro destino.

A los 58 años, nunca había salido del país y los aviones le daban miedo. A eso se sumaba la incertidumbre por los daños en Chile.

Sentada en su asiento, mientras esperábamos que terminara el abordaje en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de la ciudad de Alajuela, quiso bajarse, pero la convencimos de que todo estaría bien, con la complicidad de un viajero argentino que estaba a su lado.

Desde entonces, y a las puertas de cumplir 73 años, ha visitado alrededor de 25 países de América y Europa, prácticamente todos conmigo.

Por eso, hoy comparto un ranking de los siete viajes que volvería a hacer con ella, recordando su reacción y alegría en cada destino.

Mi mamá, Carmen Eulalia Segura, junto a mi hermana Juleana Villegas en la casa de Heidi en Suiza, en julio 2021. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

1. Chile

Nuestro primer viaje incluyó Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Desde niño escuchaba cómo soñaba con conocer Chile, y cuando caminamos por Valparaíso dijo: “Siempre soñé que era así de bonito”. Chile es un país espectacular, lleno de paisajes diversos y cultura, aunque llegar no es tan económico.

2. Italia

Verla caminar por los sitios medievales de Italia fue un regalo. Además, la comida italiana no le hace extrañar la de Costa Rica, y el norte del país la dejó encantada. Cada ciudad que recorrimos estaba llena de historia y encanto, y su sonrisa lo decía todo.

3. Perú

Todavía me sorprende cómo recuerda tantos detalles de nuestro viaje a Perú y Bolivia, sobre todo la visita a los pueblos del lago Titicaca. Ese lugar la enamoró y nos regaló momentos que todavía revivimos al contarlos.

En mayo del 2011, mi mamá, Carmen Eulalia Segura, y yo cruzamos la frontera entre Perú y Bolivia. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

4. Suiza

¡Visitar la casa de Heidi en la pradera fue como volver a nuestra infancia! Con su excelente condición física, caminar hora y media por los Alpes suizos hasta llegar a la casa original fue un placer para ella. La belleza de los paisajes y la nostalgia hicieron de este viaje una experiencia inolvidable.

5. Polonia

Estuvimos en Auschwitz, y su interés por conocer cada detalle y comprender ese triste pasado me impresionó. Fue un viaje lleno de reflexión, historia y aprendizaje, que nos dejó recuerdos profundos y conmovedores.

6. Alemania

Más allá de nuestras frecuentes visitas después de pandemia para ver a mi hermana, Alemania nos regaló ciudades de cuento. Rothenburg ob der Tauber, en Baviera, fue su favorita: un lugar que parece detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas de madera que nos devolvieron a la infancia.

Mi mamá Carmen Eulalia Segura, junto a mi hermana Juleana Villegas en Bonn, Alemania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

7. Un crucero

No es un país, sino una forma de viajar que a ella le fascina. Su primer crucero fue en 2024 por el Caribe, y en setiembre repetiremos, esta vez por islas griegas, Croacia, Montenegro y Eslovenia. En enero de 2026 nos espera otro viaje por el Caribe. Diez noches en el barco bastaron para que descubriera lo divertido y cómodo que puede ser, y ahora siempre quiere repetir.

Viajar con mi mamá ha sido descubrir el mundo a través de sus ojos, aprender de su curiosidad y compartir momentos que nunca olvidaré.

¿El viaje pendiente?

Mi mamá, amante del atletismo, adora salir a correr. Por eso, un pendiente es que haga alguna carrera fuera de Costa Rica, ya sea de 10 o 21 kilómetros.

Incluso podría ser aquí en Irlanda, donde vivo ahora.