La terapia y la meditación es a la mente lo que cepillarse los dientes es a la salud. La terapia es comunicación de la buena. Nos enfermamos por el “mal uso de las palabras, de la comunicación”, y nos sanamos por las palabras, por el “lenguaje” de nuestro terapeuta. Un niño que ha crecido oyendo que es un tonto, feo, malo… no tiene futuro si no recibe ayuda. Y esa ayuda es sobre todo “comunicación verbal y no verbal, gestos, intenciones, sentirse escuchado y apoyado”.