Todos tenemos emociones. Si no las manejamos bien, nos estresan y hacen bajar nuestras defensas, además de afectar la salud física y psicológica. Las enfermedades desencadenadas por asuntos emocionales no resueltos, son las llamadas “psicosomáticas”. No nos las inventamos, pero emoción que no se expresa se queda frisada en el cuerpo, se convierte luego en una enfermedad física. Por ejemplo cáncer, jaquecas, dolores de espalda, del cuello, colitis, problemas estomacales, infartos, etcétera.