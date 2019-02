Atsui significa calor en japonés. Si el ramen está bien logrado es un plato que parece simple, pero no lo es. No cualquiera logra que parezca simple. Es como una canción de los Beatles, sí, tiene una simpleza, pero alcanzarla no es fácil. En eso radica en gran medida la belleza y la cocina, que son la misma cosa: parece sencillo, pero solo es una muestra del gran esfuerzo que hay detrás.