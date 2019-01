La escuela es un ente vivo y, como tal, debe ser capaz de adaptarse a los contextos que le rodean, de crear las condiciones necesarias para que los estudiantes quieran aprender y de romper moldes anticuados, no adecuados a las necesidades de quienes asisten hoy a las aulas. Con esto no quiero decir que las asignaturas actuales y los métodos de evaluación no sean necesarios, pero no pueden constituir el todo. Sin motivación y creatividad en las aulas lo que se enseñe servirá de poco o nada.