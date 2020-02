“Si no elevamos nuestra voz desde ahora para defender el clima, cuando salgamos de la escuela será demasiado tarde. El cambio climático está en todas partes y no podemos ser indiferentes. Me preocupa que muchos humedales, incluido el lago de agua dulce más grande y famoso del mundo en Asia, el lago Loktak se está secando. Más de 4,6 millones de niños mueren cada año en India a causa de la contaminación del aire y el ministro de Ambiente dice que nadie muere por él. Eso me da mucha vergüenza”, critica la niña.