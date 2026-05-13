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Surge otra fuerza política en Alajuelense: ‘Grandeza Rojinegra’ se da a conocer

No solo Raúl Pinto conformó una papeleta, también lo hizo un grupo de asociados jóvenes que desde hace años están muy involucrados con Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Muchos asociados optaron por llegar a la asamblea de Liga Deportiva Alajuelense bien temprano, para no perderse nada.
Liga Deportiva Alajuelense tendrá asamblea ordinaria en junio. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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