Surge otra fuerza política en Alajuelense: ‘Grandeza Rojinegra’ se da a conocer

Liga Deportiva Alajuelense convocará a asamblea en los próximos días, pero sin necesidad de que eso pase, ya se sabe que al menos habrá tres papeletas para la elección de vicepresidente I y otros cargos.

Por lo general siempre se postula una papeleta oficialista; ya se anunció el movimiento llamado “Un nuevo capítulo”, comandado por Raúl Pinto. Y ahora también aparece “Grandeza Rojinegra”.

Esta tercera agrupación está conformada por asociados jóvenes, que llevan años involucrados en comisiones, proyectos y comités, trabajando en diferentes actividades y que resultan rostros conocidos dentro del estadio.

Nolan Zamora y Javier Artavia son dos de los militantes de “Grandeza Rojinegra” y en este momento del lanzamiento son los voceros oficiales.

Nolan Zamora contó que este grupo tiene dos años de reunirse, prepararse y trabajar ya con un énfasis más político. Dijo que han generado espacios con otros asociados, incluso con algunas personas que pertenecen a otras tendencias, como Raúl Pinto, José Cabezas y que hasta recientemente se reunieron con León Weinstok y Ricardo Prada, que integran la directiva actual.

“Se necesitan no solamente ganas, conocimiento, experiencia y bagaje, sino que se necesita un poquito más, hay que escuchar a la gente”, apuntó Nolan Zamora.

Él mismo detalló que su propuesta se enfoca en tres ejes, donde para ellos, la gente es lo más importante.

“A veces se tergiversa mucho en medios si la Liga le pertenece a alguien, a algunos o a un grupo. Y sí nos pertenece a un grupo, al grupo que nos llamamos asociados. Entonces, el eje principal sobre el que transversalmente todo debe fluir en la Liga es el asociado”, comentó.

También les interesa la cultura, al detectar que muchas veces, el propio aficionado ni siquiera entiende cómo funciona su asociación.

“Es educar, orientar, guiar y que todos entendamos a lo que estamos apoyando, porque no es solo a once muchachos o muchachas en la cancha, es toda una estructura organizacional enorme”, citó.

Además, el tercer eje es la excelencia, no solo deportiva, sino administrativa.

“Pensamos desde la perspectiva competitiva en el deporte propiamente en la cancha, pero yo extraño a un directivo de la Liga que se pare en la Unafut y nos defienda; o en la Federación, y que ante los medios no que sea irrespetuoso, pero que tenga muy claro lo que somos y que lo sepa defender”, señaló Nolan Zamora.

“Grandeza Rojinegra” no tiene intenciones de ser un movimiento que solo genere controversia.

“Nosotros entendemos que además de fútbol, esto es política y en la política no gana el que pelea más y se impone al otro, sino el que sepa defender mejor sus ideales y los sepa expresar”, apuntó.

Por eso es que desde ahora empiezan a darse a conocer. Cuenta Javier Artavia que una queja constante en las asambleas de la Liga es por qué las tendencias políticas tienen la costumbre de darse a conocer hasta que inscriben las papeletas, horas antes de la elección, sin que se genere un espacio para analizar.

También detalló que en estos días ejecutarán su plan de forma ordenada, porque de arranque, lo que quieren es que la gente los conozca.

Conforme avancen las semanas, ellos ahondarán en las propuestas concretas. También dijo que unas dos semanas antes de la elección, darán la papeleta completa para que el asociado conozca sus perfiles, hagan consultas y puedan interactuar.

“Somos un movimiento joven, de proyección joven, de nuevos liderazgos, pero no somos inexpertos. Sí conocemos al detalle a la institución y nos hemos ido preparando para este momento como una alternativa totalmente diferente que escucha al liguismo”, apuntó Javier Artavia.

Además, adelantó que este movimiento no se va a quedar solo en lo que son estas elecciones, sino que pretenden ser un grupo que perdure en el tiempo.

“Muchos se quejan en redes, pero a la hora de la hora, al llamar a las asambleas, la gente no acude o le da miedo a votar. Queremos que sea un voto informado”, recalcó Javier Artavia.

Según los estatutos de Alajuelense, la asamblea ordinaria tiene que realizarse en la primera quincena de junio. Y al ser año par, los puestos de la directiva que se someterán a votación son vicepresidente 1, secretario, protesorero, vocal 1 y vocal 3.

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