‘Relatos del Morera’: Luis Raquel Ledezma destapa por qué Alajuelense no fue tricampeón en 1985

Luis Raquel Ledezma da respuesta a una duda que muchos tuvieron durante 40 años alrededor de Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Luis Raquel Ledezma contó muchas anécdotas alusivas a Liga Deportiva Alajuelense, inaugurando los 'Relatos del Morera'.
Luis Raquel Ledezma contó muchas anécdotas alusivas a Liga Deportiva Alajuelense, inaugurando los 'Relatos del Morera'. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







