‘Relatos del Morera’: Luis Raquel Ledezma destapa por qué Alajuelense no fue tricampeón en 1985

La década de los 80 evoca una mezcla de gloria y nostalgia en Liga Deportiva Alajuelense. Era una época de gradas a reventar y un fútbol que enamoraba.

Sin embargo, una pregunta quedó suspendida en el aire durante más de cuarenta años: ¿Por qué aquel equipo arrollador, que venía de ser bicampeón en 1983 y 1984, no logró sellar el tricampeonato en 1985?

Muchos lo atribuyeron a la suerte del fútbol o a un bajón deportivo, pero había otra razón de fondo y el exjugador del club, Luis Raquel Ledezma, afirmó que no tenía ningún inconveniente en revelar los detalles.

Sentado en el Salón París - Carlos Alvarado, como se llama el museo en la casa rojinegra, junto a Álvaro Solano fue el encargado de abrir los “Relatos del Morera”, un proyecto del club para que los exjugadores cuenten a los asociados del club algunos secretos de camerino, anécdotas y más.

Ellos fueron los elegidos en el marco de los 40 años de la obtención del primer título de Concacaf.

Según relató Luis Raquel Ledezma, la desigualdad salarial y una guerra de egos con la directiva terminó por desmantelar a uno de los mejores planteles de la historia rojinegra.

La chispa que encendió el polvorín no fue un balón perdido, sino una cifra. Luis Raquel Ledezma tiene muy presente el momento en que la armonía del vestuario se quebró.

“En 1985 estábamos jugando todo el campeonato a estadio lleno. Éramos los bicampeones. Pero nos dimos cuenta de una realidad amarga: a nosotros nos daban ¢15.000 por ser campeones, mientras que en el Herediano pagaban ¢180.000”, afirmó Luis Raquel Ledezma.

La diferencia abismal detonó un verdadero conflicto y los jugadores intentaron negociar, buscando un punto medio que nunca llegó.

“Hablamos con los directivos; necesitábamos que al menos nos dieran la mitad de lo que percibía Heredia. A ellos les cayó malísimo y ahí empezó la división. Ya muchos estábamos siendo endulzados por otros equipos”, confesó el exfutbolista.

Luis Raquel Ledezma se siente orgulloso de ser parte de la historia de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La negativa rotunda de la dirigencia encabezada por figuras de mano dura, provocó lo que Ledezma definió como una “desbandada”.

Aquel equipo imponente de Alajuelense se fragmentó por la falta de incentivos y el malestar acumulado por las “matemáticas” de los directivos a la hora de pagar premios por partido ganado.

“Yo hablé con los compañeros, les dije que tratáramos de negociar, pero fue totalmente negativo. Eso causó la división y la salida masiva: cuatro nos fuimos para Heredia y otros cuatro se fueron para el Saprissa”, recordó.

Después de que Luis Raquel Ledezma expuso aquella situación que se presentó en la Liga en 1985, Álvaro Solano recordó que tal vez no había tantos recursos porque en 1981, por razones de infraestructura, la junta directiva empezó a cambiar la obra gris del estadio y descuidaron la planilla.

“Claro, uno es tan liguista que si a mí me hubieran dado un colón, ahí seguía, porque era más el sentimiento que lo económico”, subrayó.

Entre anécdota y anécdota, “Relatos del Morera” recordó una herida que, aunque ya cicatrizó, sirve para entender que detrás de los grandes fracasos deportivos suele haber una historia de oficinas, números fríos y una humanidad que, en aquel entonces, se sentía encadenada a una boleta de inscripción.

Y quizás, todo se conozca, aunque sea más de 40 años después.

Los 31 títulos de campeón nacional de Alajuelense 1928, 1939, 1941, 1945, 1949, 1950, 1958, 1959, 1960, 1966, 1970, 1971, 1980, 1983, 1984, 1991, 1992, 1995-96, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2004-05, Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012, Invierno 2013, Apertura 2020 y Apertura 2025.

