Fe, ilusión y memoria: Así vive la afición de Alajuelense la previa de la final

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El liguismo llenará las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto en la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Quedan pocas horas para que Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa disputen el partido de vuelta de la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025.

¿Cuál es su sentir en este momento? Esa pregunta se formuló en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, conformada en su gran mayoría por liguistas, pero en la que también los seguidores de otros clubes son bienvenidos.

La consulta tenía dos opciones, de manera que resultara más sencillo sacar conclusiones y que corresponde a las dos situaciones que se pueden dar la noche de este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto:

- La Liga alcanza el título el sábado.

- Habrá gran final.

¿Imagina el resultado? Lo primero por decir es que a la hora de redactar este artículo, se habían recibido 1.120 respuestas, entre las 2:53 p. m. del jueves y las 8:30 a. m. de este viernes.

De quienes participaron en ese lapso, 1.094 personas votaron por la opción de que Alajuelense alcanza el título este sábado, lo que corresponde al 97,68% de la consulta.

Mientras que 26 personas eligieron la opción de que habrá gran final, equivalente al 2,32% de este ejercicio.

Este fue el resultado de la consulta formulada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense al momento de hacer el corte para este artículo. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

El resultado es claro y evidencia que el liguismo se siente optimista y con la esperanza latente de que este torneo sí sea el de Alajuelense, sin necesidad de que el desenlace del campeonato se extienda a dos partidos más, en una gran final.

Recuerde que la serie se encuentra 2-2, después de lo que fue el partido de ida de la final de segunda ronda, que se disputó el miércoles pasado en el Estadio Ricardo Saprissa.

De persistir el empate, esta serie se extendería a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

Si Alajuelense gana se proclamaría campeón nacional; si lo hace Saprissa, la disputa por la corona se alargaría a dos partidos más, cerrando siempre en la Catedral.

Cualquier cosa puede pasar y la feligresía rojinegra lo sabe, atendiendo los llamados a la mesura por parte de Óscar Ramírez.

El perfil “La Liganeta” difundió un mensaje a la afición rojinegra que se viralizó en las diferentes redes sociales en el que señala que si bien es cierto, el resultado en el partido de ida fue bueno, aún no han ganado nada.

“Y si algo nos ha enseñado la Liga desde 2013 es que el peor rival no siempre viste de morado; a veces es la confianza desmedida. Celebrar el esfuerzo está bien. Creer en el equipo es obligatorio, pero cantar victoria antes de tiempo ya nos ha costado finales, títulos y noches que todavía duelen”, se lee en ese pronunciamiento de los aficionados.

Por cierto, si usted es de las personas que buscan entradas para el clásico de este sábado, no lo piense más y participe en este sorteo de La Nación. Apresúrese, porque la rifa se efectuará a las 10:30 a. m. de este viernes 19 de diciembre.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.