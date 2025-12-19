Lo que Alajuelense tiene entre manos para la final en el Morera Soto

Kenyel Michel ha sido figura en los últimos clásicos entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Liga Deportiva Alajuelense la tuvo para ganar en Tibás y el Deportivo Saprissa también; pero en el bando rojinegro quedó la sensación de que podían llevarse algo más en el partido de ida de la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025.

Ese 2-2 tiene la serie abierta y pronostica un clásico bueno para el sábado, en el Estadio Alejandro Morera Soto. La Liga quiere conseguir de una vez su anhelada estrella 31 en el fútbol nacional; mientras que la “S” se jugará su último cartucho, al ser el cuadro que está retando a los rojinegros para forzarlos a dos partidos más, en una gran final.

A lo interno del camerino de la Liga todas las voces van en sintonía con la de su entrenador, Óscar “Macho” Ramírez, en orientación a que todavía no han ganado nada.

Más que un discurso que podría considerarse como políticamente correcto, es lo que todos los integrantes del equipo reconocen como una realidad, desde los experimentados como Celso Borges, hasta los jóvenes, como Kenyel Michel.

Pese a que el resultado en el partido de ida de esta final de segunda ronda dejó sensaciones positivas en Alajuelense, impera la autocrítica y la convicción de que, para levantar la copa el sábado por la noche, tienen que hacer un mejor juego que el que desarrollaron el miércoles en la “Cueva”.

Celso Borges, capitán y referente de la escuadra eriza, fue enfático en que el equipo no puede dormirse en los laureles de un empate de visita.

Para el volante, el enfoque debe ser total en el presente, dejando de lado los fantasmas de finales anteriores.

“Lo que pasó antes en las finales que hemos disputado no podemos llevarlo, tenemos que ir partido a partido y la situación es la que es ahora mismo. Así que espero que el equipo esté bien, conectado, para el sábado jugar bien”, afirmó Celso Borges.

Además, destacó que aunque empatar como visitante no es un mal negocio en estas series, la intención es mostrar un juego distinto frente a su propia afición, sin dejar de lado que es un clásico y que es una final.

En una línea similar se expresó Kenyel Michel, quien quire irse de la Liga siendo campeón nacional.

“Sabíamos que podíamos sacar la victoria y no salimos tan contentos; vamos paso a paso y ahora nos toca ir al Morera a proponer y sacarlo de la mejor manera, porque pretendemos darle a la afición lo que quiere”, comentó Kenyel Michel.

Aunque falta que Óscar Ramírez les diga a sus hombres cómo quiere que Alajuelense encare este juego de vuelta de la final de segunda ronda, el extremo de 21 años cuenta las horas para el pitazo.

“Tenemos que ir a ganar el partido, estamos en nuestra casa y es nuestra mayor fortaleza. Estamos felices, contentos y unidos, que es lo más importante; este grupo se caracteriza por ser una familia”, subrayó.

Además, para Michel, no hay escenario más motivador que esta final tenga a Alajuelense y Saprissa como protagonistas.

“Es el rival que todos queremos enfrentar, jugar un clásico es lo que más nos gusta a todos los jugadores”, indicó el hombre que en los últimos dos encuentros entre rojinegros y morados marcó tres goles.

La mesa está servida para un clásico que será decisivo, en un estadio donde los morados no ganan desde el 2 de abril de 2023. Después de eso, en la Catedral se han registrado seis ganes de la Liga y tres empates.

Mientras que en los últimos siete duelos particulares entre estos clubes, incluyendo el del miércoles, se han presentado cuatro empates y tres victorias de Alajuelense.

