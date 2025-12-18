Óscar ‘Macho’ Ramírez tras empate entre Saprissa y Alajuelense en la final: ‘Veníamos por más’

Óscar Ramírez vivió de manera intensa el primer clásico de la final entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez no tira las campanas al vuelo, pero sabe que el empate (2-2) en Tibás es bueno para Liga Deportiva Alajuelense, en el juego de ida de la final del Torneo de Apertura 2025 contra Saprissa.

- ¿Qué puede decir del empate?

- La sensación es clásico final, fue un primer tiempo calculador y la conexión de defensa y el medio no estuvimos de la mejor manera. Con el gol de Saprissa se rompió el hielo y en cinco minutos cambió. Teníamos condiciones para la contra y Saprissa también. Fue un planteamiento de Vladimir Quesada precavido. Tal vez era la oportunidad de haber cerrado con victoria. Ellos con el empate acrecientan.

- ¿Pensó en sacar a Washington Ortega?

- En una bola que le devuelven tiene resentimiento, pero el tema es si estaba para terminar. Luego entró Santiago van der Putten, y todo queda para allá, para Alajuela.

- ¿Qué tan fortalecido sale el equipo?

- Veníamos por más y con los cambios buscábamos terminarlo, como con Anthony Hernández. Dada la circunstancia bien, vamos fortalecidos, pero sin menospreciar a Saprissa.

- ¿Cuánto ha conversado con Bran?

- Es meritorio y a Saprissa le hizo dos goles en las semifinales del torneo pasado. Ahora se le ajusta a la potencia y nos da alegrías.

- El equipo puede estar a 90 minutos de ser campeón. ¿Cómo ve lo que viene para el sábado?

- En esto es apelar a la cordura, a la mesura, tenemos un digno rival que llegará a jugarse su última opción para buscar una gran final. Nosotros con mesura y control, pero tenemos al frente a un rival histórico, no es a la loquera. Y veremos cómo lo planteamos, con este partido queda más luz, pero no sé cómo lo planteará Vladimir Quesada.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.