¿Quién quiere ir a la final en el Morera Soto? Últimas horas para participar en rifa de entradas

El clásico del sábado es muy esperado tanto por Liga Deportiva Alajuelense como por el Deportivo Saprissa.

Si usted es de esas personas que buscan entradas para el partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, apresúrese.

El clásico de este 20 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, será decisivo. Y La Nación regalará cuatro entradas dobles.

¿Qué tiene que hacer? Fácil, tan solo debe completar este formulario, seguir las instrucciones que ahí se indican y esperar noticias este viernes, porque el sorteo se efectuará a las 10:30 a. m.

Habrá cuatro personas ganadoras y cada una recibirá dos entradas digitales que se enviarán al correo electrónico que registró al llenar el formulario.

¿Qué le parece? Esta puede ser su oportunidad para ver desde una butaca de platea lo que pasará en ese pulso que se viene entre Alajuelense y Saprissa, en el que los rojinegros intentarán proclamarse campeones nacionales el mismo sábado y en el que los morados intentarán que el desenlace de esta historia se extienda a dos partidos más en una gran final.

Después del 2-2 en el juego de ida en Tibás, cualquier cosa puede pasar en la Catedral. ¿Y qué mejor que vivirlo en el propio estadio?

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Siga el canal de WhatsApp La Nación Saprissa

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.