¿Quién quiere ir a la final en el Morera Soto? Últimas horas para participar en rifa de entradas

‘La Nación’ sorteará cuatro entradas dobles para el clásico del sábado entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa

Por Fanny Tayver Marín
19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El clásico del sábado es muy esperado tanto por Liga Deportiva Alajuelense como por el Deportivo Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

