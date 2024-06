Día del Liguismo saca sonrisas y evoca gratos recuerdos de la historia de Alajuelense

El Día del Liguismo tuvo actividades para todos los gustos en el Estadio Alejandro Morera Soto. No llegó la concurrencia vista en otras ocasiones, pero hubo manudos que estaban ahí pese a todo. A muchos no los frenó el frío ni la lluvia, como a doña Julieta Quesada, quien a sus 84 años hasta cantó a capela el Himno de Liga Deportiva Alajuelense, al participar en una dinámica cuando empezó el concierto de la Banda 11/04.

Quienes fueron fue por amor a la institución, en el festejo adelantado de un cumpleaños, porque Liga Deportiva Alajuelense cumplira 105 años de fundación el 18 de junio.

De todas las actividades, una de las más llamativas era ese partido de las leyendas de la Liga contra ‘El equipo de su gente’, que ganó el torneo de fútbol 7.

Donny Salazar atajó y fue una experiencia única para él. Fue el responsable de frenar varios disparos de Pablo Gabas, Cristian Oviedo y Carlos Castro. El arquero dio resistencia. Aunque la victoria se la dejaron las leyendas, en realidad ganaron todos.

Todos ellos fueron parte del partido entre las leyendas de Liga Deportiva Alajuelense y 'El equipo de su gente' en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

“Jugué fútbol desde pequeño, estuve en diferentes ligas menores y por cosas de la vida, ahora soy ingeniero. Inicialmente estuve como defensa, luego me empezó a llamar más la atención jugar como portero, mi abuelo me enseñó y tuve la oportunidad de jugar en otros equipos”, relató Donny Salazar, el guardameta de ‘El equipo de su gente’.

LEA MÁS: Roy Myrie se robó el show con las leyendas de Alajuelense ante la mirada de su hijo Kian

Donny Salazar hizo varias tapadas importantes en el partido entre las leyendas de Liga Deportiva Alajuelense y 'El equipo de su gente', en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

El partido se acabó y él no salía del asombro de lo que acababa de vivir, porque jugó en la propia cancha del Estadio Alejandro Morera Soto y compartió en cancha con varios exjugadores que siempre admiró.

“Yo creo que es muy bueno que la Liga tenga este tipo de incentivos para su afición, lo hace a uno tener un sentimiento puro con el equipo y qué más que poder jugar en el Morera Soto, es una experiencia única con estas leyendas”.

Todo empezó porque un compañero del trabajo fue quien los invitó al torneo, a pesar de que juegan muy poco. En realidad lo hacían los lunes de forma esporádica.

“Veníamos por la experiencia, de poder jugar en el CAR, de estar en este torneo de la Liga y haberlo ganado es más que suficiente, pero jugar el partido contra las leyendas es indescriptible. Este tipo de oportunidades lo que uno hace es disfrutarlas, porque pasan una vez en la vida y estoy agradecido”, subrayó Donny Salazar.

Las leyendas de Liga Deportiva Alajuelense se divirtieron en la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nación)

Pablo Gabas fue una de las leyendas que más trabajo le dio. El excapitán rojinegro también le mostró su gratitud al club por tomarlo en cuenta para ser parte del Día del Liguismo.

“Venir a compartir con la gente siempre es lindo y está bueno y en la cancha la pasamos lindo, ligados al fútbol siempre. Ya tengo cinco años de retirado y hago bastante deporte, no solo fútbol”, citó Pablo Gabas, quien también habló de lo que viene para la Alajuelense.

LEA MÁS: Lluvia intensa obligó a Alajuelense y a Pococí a acabar el partido con antelación

“Un presente que cada vez que arranca un torneo arranca con mucha ilusión, con un técnico que tomó la última parte del torneo y ahora trae los refuerzos, hará sus cosas y eso está bueno para lo que venga”.

Carlos Castro, Austin Berry y Cristian Oviedo fueron convocados por Wílmer López al equipo de leyendas de Liga Deportiva Alajuelense en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

Mientras que Cristian Oviedo dijo que sintió una gran nostalgia al entrar de nuevo a ese camerino donde vivió tantas cosas durante diez años.

“Estar en la cancha donde disfrutamos muchísimo es increíble y estoy contento. Siempre que me inviten a esta actividad, voy a venir. Hay que bajar un poquito de peso, ahorita soy el entrenador de Santa Ana y por ahí me pego una mejenguilla con el cuerpo técnico; no es igual, pero el toque uno no lo pierde”, destacó Oviedo.

LEA MÁS: Alajuelense se proclama campeón U-17 con Wardy Alfaro como técnico

La afición rojinegra acudió al Día del Liguismo y tras la exhibición futbolísticas que dieron las leyendas bajo las órdenes de Wílmer López, hubo un concierto con la Banda 11/04.

El partido entre las leonas y Pococí se tuvo que acabar con antelación debido a las intensas lluvias; mientras que el juego de vuelta de la final de la U-19 entre Alajuelense y Cartaginés se reprogramó para el lunes a las 10 a. m. debido a la misma razón.

El Día del Liguismo en imágenes

El León estuvo presente en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

Aficionados de todas las edades se dieron cita en el Día del Liguismo, en el marco del 105 aniversario de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nación)

La Banda 11/04 ofreció un concierto de música manuda en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

Una aficionada rojinegra tocó el bombo de La Doce en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

La Doce llegó al Día del Liguismo con algunos cánticos de protesta, indicando que estaban ahí no por los jugadores, sino por los colores. (Jorge Navarro para La Nación)

La Banda 11/04 puso a muchos a cantar y bailar en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el Día del Liguismo. (Jorge Navarro para La Nación)

Wílmer López le dijo a Pablo Gabas que sería titular en el equipo de las leyendas de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nación)

Carlos Hernández estuvo en la suplencia de las leyendas de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nación)

Pablo Gabas fue una de las leyendas de Liga Deportiva Alajuelense con mejor condición física. (Jorge Navarro para La Nación)