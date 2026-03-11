Alajuelense da noticia de última hora sobre el partido contra LAFC

Liga Deportiva Alajuelense ya vendió todas las entradas para el partido contra LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Desde que Liga Deportiva Alajuelense consiguió un valioso empate (1-1) contra LAFC en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, la afición rojinegra enloqueció.

Tras el pitazo había fila virtual en boleterialaliga.com para adquirir entradas para el partido de vuelta, en el que se resolverá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

De quienes querían asegurar de una vez su entrada para lo que el liguismo añora que sea una nocha mágica en la Catedral, posiblemente nadie estaba pensando en que quiere ir a ver a Hugo Lloris, Denis Bouanga y Son Heung-Min en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto; sino en lo que puede hacer Alajuelense.

Ante esa locura que se estaba presentando, el presidente del club, Joseph Joseph, presagió lo que iba a pasar: “A reventar, no va a caber ni un alfiler”.

Lo que adelantó el jerarca manudo en declaraciones a Columbia se convirtió en realidad.

Este miércoles por la mañana, la Liga colgó el letrero de entradas agotadas para el partido del martes 17 de marzo, a las 7 p. m., entre Alajuelense y LAFC en Concachampions.

