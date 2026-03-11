Actualidad rojinegra

Alajuelense da noticia de última hora sobre el partido contra LAFC

Esto fue lo que comunicó Liga Deportiva Alajuelense para el partido donde se definirá cuál equipo avanzará a cuartos de final en Concachampions

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Liga Deportiva Alajuelense ya vendió todas las entradas para el partido contra LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion )







AlajuelenseActualidad RojinegraLiga Deportiva AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampions
Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

