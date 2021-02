— Martín Raabe: “Yo soy de esos que prefiere ir al estadio que al cine. ¡Ya es más de un año que no voy! ¡Nunca había pasado tanto tiempo! Y nadie se hubiera imaginado el porqué, desde el 25 de enero de 2020 cuando quedamos 1-1 con Cartago (gracias a TDMás por esa entrada por cierto). Desde el día anterior preparo la mudada y el día del partido hasta desayuno diferente, no dejaría de pensar en ello todo el día, desde la pena de no haber podido recibir a Álvaro Saborío con la rojinegra hasta la alegría de poder acompañar al equipo una vez mas”.