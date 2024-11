Keylor Navas y la afición morada comparten un sueño que podría hacerse realidad

¿Se imaginan a Keylor Navas defendiendo nuevamente el marco del Deportivo Saprissa? Ese es el sueño de los aficionados morados y del propio Navas.

La Nación, a través de su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace), realizó un sondeo entre los aficionados morados, planteándoles la siguiente pregunta: “Si ustedes pudieran traer a un jugador de Saprissa de cualquier época para tenerlo en el equipo actual, ¿a quién elegirían?”

A los saprissistas se les dio la opción de votar por los siguientes jugadores: Adrián Mahía, Adonis Hilario, Odir Jacques, Marco Antonio Rojas, Gilberto Martínez, Wálter Centeno, Hernán Medford y Keylor Navas.

En el sondeo se recibieron 2.528 personas, de las cuales 1.014 respondieron que les gustaría volver a ver a Keylor Navas en el marco del equipo. Es decir, el 40% de los votos dejan clara la ilusión de ver a Navas en el equipo actual.

El deseo no solo es de los aficionados; Keylor comparte ese sueño y así lo expresó el domingo pasado.

“Vamos a ir quemando etapas. Algún día volveré. Mi intención es jugar aunque sea un torneo o algo en Costa Rica y cerrar ese ciclo. Saprissa es el equipo donde yo comencé y donde me gustaría terminar”, afirmó Keylor Navas en el programa Tiempo Final, del periodista Yashin Quesada.

Cuando se le consultó sobre un posible regreso al país, Navas aseguró que no lo descarta y que le gustaría terminar su carrera en Saprissa.

“Volver al país aún no está en mis planes, pero no lo descarto al cien por ciento. Claro que me gustaría”, añadió.

Así terminó el sondeo que hizo La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa.

Keylor Navas Gamboa debutó con el Deportivo Saprissa el 6 de noviembre de 2005 y dio el salto al fútbol europeo en 2010, donde desarrolló una carrera sobresaliente.

Si esto llegara a suceder, el futbolista que los morados quisieran tener nuevamente en el plantel actual es Keylor Navas, no solo por el resultado de la encuesta, sino también por el pensamiento que tiene el propio Navas.

Hace dos meses y medio, el arquero volvió al club, y su presencia causó una gran agitación en el ambiente futbolístico. Navas regresó para entrenar durante una semana con el plantel saprissista.

“Keylor solicitó entrenar con el equipo mientras define su futuro”, informó en ese momento el departamento de prensa de Saprissa, ante una consulta de La Nación.

En la consulta realizada en el canal de WhatsApp de Saprissa, otro ídolo saprissista no se quedó muy atrás. Con una importante cantidad de votos, Wálter Centeno se llevó el segundo lugar entre las preferencias de los seguidores del club tibaseño.

Keylor Navas, en su época con el Deportivo Saprissa, se convirtió en el sueño de la mayoría de los morados, quienes anhelan volverlo a ver defendiendo el cuadro saprissista.

Centeno obtuvo 743 votos, lo que representa el 30% del total de las participaciones. En tercer lugar se ubicó Hernán Medford, con 192 votos, equivalente al 8% de las preferencias, seguido por el argentino Adrián Mahía, quien alcanzó 183 votos, o sea, el 7%.

Para Centeno, Saprissa es más que un club; es una institución que deja huella en todos los que forman parte de su historia.

“La afición es lo más importante. Nosotros, los entrenadores y jugadores, somos pasajeros. Siempre voy a valorar el aprecio de los morados, aunque no lo repita tanto. Saprissa es parte fundamental de mi vida”, expresó Centeno en una entrevista para FUTV.

El jugador que menos votos recibió fue Odir Jacques, quien sumó 75 votos, apenas el 3% del total de participantes. Considerado por muchos como el mejor extranjero que ha jugado en Costa Rica, máximo goleador de un campeonato, es probable que buena parte de los saprissistas que participaron en la consulta no lo hayan visto jugar, pues brilló en el campeonato nacional en la década de los 70.

