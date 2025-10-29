Erick Lonis entona el mea culpa: reconoce que Saprissa hacía una mala práctica que debe corregir

El Deportivo Saprissa busca limar asperezas con equipos a los que, en el pasado, les hizo una jugada que Erick Lonis califica como una mala práctica.

El excapitán morado y actual integrante del comité deportivo del club manifestó no estar de acuerdo con lo sucedido y que su institución acaba de vivir, pero aclaró que no juzga a nadie.

“Tengo que hacer mea culpa porque nosotros, en el proceso anterior, hacíamos eso y no estoy de acuerdo. Yo, como saprissista, no estoy de acuerdo”, dijo Lonis.

Las palabras de Erick son por lo que se presentó hace dos días, cuando Herediano anunció la contratación de los hermanos Emmanuel y Gabriel Sibaja, jóvenes de las ligas menores de Saprissa, quienes decidieron no continuar con el club para unirse a los rojiamarillos.

“Es normal, lo tomo normal, no lo veo mal y no juzgo a los padres, a su representante, y está dentro de una normalidad. Nosotros hicimos una propuesta, no aceptaron; se decidieron por otra que, consideran, es más ventajosa para ellos”, opinó Lonis sobre la decisión de los muchachos de cambiar de institución.

Erick destacó que, si Saprissa va a consolidar jugadores en divisiones menores, les gustaría sacarlos de equipos que no pertenecen a la Primera División.

“Esa es la idea, para darle oportunidad a otros muchachos, pero no lo juzgo. Posiblemente, en algún momento, no sé, va a ser difícil, pero no es nuestra forma de actuar; lo hicimos en el pasado y no nos sentimos cómodos, y de hecho estamos reparando relaciones con equipos a los que Saprissa le hizo eso”, resaltó Lonis.

Erick añadió que, al margen de quiénes estuvieran encabezando esas políticas, la nueva dirigencia de Saprissa no las va a continuar.

“En algún momento que necesitemos o queramos a un jugador, hablamos primero con el equipo. En este caso no lo veo mal, no lo juzgo y no lo satanizo por ningún lado”, señaló Erick, quien espera que a los gemelos Sibaja les vaya bien con el paso que dieron.

“Le deseo suerte a los muchachos, espero que les vaya bien, les va a ir bien, porque nosotros formamos buenos jugadores y personas; les deseo la mejor suerte del mundo”, comentó Erick.

Los Sibaja tienen 16 años y Gabriel es integrante de la Selección Sub-20 que participará en el Mundial de la categoría en Qatar.

“Lo que pasó con ellos (hermanos Sibaja) es muy sencillo, y es lo que ha sucedido durante toda la historia en las ligas menores de Saprissa. Les hicimos una propuesta para mejorar su situación en el club, no la aceptaron y lo entendemos. Creo que formamos buenos jugadores, son buenos muchachos, educados, y los entendemos”, dijo Erick Lonis.

Erick le aclaró a quienes afirman que cómo es posible que no le tengan contrato profesional a los jóvenes con talento, a lo que el excapitán saprissista comentó que no se le puede dar contrato a unos y a otros no: para él, eso es hacer diferencias. Aparte, no todos los chicos tienen la posibilidad de llegar a la máxima categoría, por lo que tener a todos con contrato profesional es un gasto enorme para cualquier club.

A los muchachos les ayudan con viáticos, becas y, con el paso del tiempo, les mejoran las condiciones.

