Cuándo juega Saprissa y cómo quedó su calendario tras el cambio de fechas aprobado por Unafut

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) confirmó algunas variantes en la calendarización del presente Torneo de Apertura del fútbol nacional y esto

La modificación se hizo para dar espacio a los partidos que enfrentará la Selección de Costa Rica en noviembre ante Haití y Honduras, con el fin de definir el pase a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Con el cambio, las fechas de juego para Saprissa son distintas a las que se establecieron antes de comenzar el certamen. Dentro de los detalles más significativos está cuándo se jugarán las fases finales. Las semifinales se disputarán entre el 10 y el 14 de diciembre; la final, entre el 17 y el 20 de diciembre; y la gran final, en caso de ser necesaria, sería entre el 23 y el 27 de diciembre.

Saprissa jugará el próximo sábado a las 8 p. m. contra Guadalupe FC en el Colleya Fonseca, partido que previamente estaba programado de esta forma y no sufrió ninguna alteración.

Posteriormente, el campeonato tendrá la conocida pausa para dar paso a la Selección Nacional de Costa Rica. El conjunto morado volverá a ver acción el sábado 22 de noviembre, día en que recibirá al Club Sport Herediano en el Ricardo Saprissa. Por la jornada 17, Saprissa tendrá otro encuentro como local, esta vez contra el Municipal Liberia. Este juego se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre. Para cerrar la fase regular, el domingo 7 de diciembre Saprissa viajará a la cancha del Ernesto Rohrmoser para enfrentar a Sporting FC.

Las semifinales se efectuarán el 10 y el 14 de diciembre; la final nacional, los días 17 y 20 de diciembre; y, en caso de haberla, la gran final será los días 23 y 27 de diciembre. El torneo estará detenido por casi un mes. Este fin de semana se disputará la fecha 15 y volverá hasta el 22 de noviembre, cuando se reanude con la jornada 16. La primera fase finalizará el 7 de diciembre.

“Nosotros tenemos que aprender más y tener más retroalimentación con el fútbol. No es sano, no es serio y deja algunas cosas a la improvisación. Ahora estamos en un punto tan competitivo que no podemos seguir con ese comportamiento (parar el campeonato). Como Saprissa y como institución, hemos apoyado al cien por ciento, sin poner ninguna condición, pero no me parece que debamos seguir en eso de detener el torneo; siempre pasa en las eliminatorias”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados.

El Deportivo Saprissa derrotó a Puntarenas el domingo pasado y se prepara para medirse a Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lonis entiende que se debe ceder y respaldar a la Tricolor, porque la situación así lo exige.

“A la hora de pensarlo de forma profunda y siendo muy autocríticos, nuestro fútbol no puede estar en eso (detener el torneo) en cada proceso. Siento también que pensamos que iba a ser más fácil de lo que en este momento se presenta. Ojalá sea la última vez que debamos recurrir a esto”, sentenció Erick Lonis.

A falta de cuatro fechas para culminar el certamen, Saprissa es segundo con 26 puntos y sigue en la lucha por lograr el primer lugar del Apertura.

Los juegos de Saprissa

Jornada 15: Guadalupe FC vs Saprissa, sábado 1 de noviembre a las 8 p.m.

Jornada 16: Saprissa vs Herediano, sábado 22 de noviembre, posiblemente en horas de la noche.

Jornada 17: Saprissa vs Liberia, domingo 30 de noviembre, posiblemente en horas de la tarde.

Jornada 18: Sporting FC vs Saprissa, domingo 7 de diciembre.

