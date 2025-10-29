Actualidad morada

Cuándo juega Saprissa y cómo quedó su calendario tras el cambio de fechas aprobado por Unafut

Al cuadro morado le quedan cuatro juegos, pero el torneo se detendrá por espacio de 22 días

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) confirmó algunas variantes en la calendarización del presente Torneo de Apertura del fútbol nacional y esto








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.