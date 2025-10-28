Erick Lonis responde con firmeza sobre el regreso de Jeaustin Campos: El capítulo que podría venir en Saprissa

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, dijo hace unos meses que “los puentes están quemados”, en alusión a Jeaustin Campos y Joel Campbell, quienes tienen las puertas cerradas en la institución, al menos mientras Rojas esté en el club.

​La permanencia de Juan Carlos en el cuadro morado termina en diciembre y, desde Honduras, Jeaustin Campos, quien es técnico del Real España, volvió a referirse a Saprissa y a la posibilidad futura de regresar, máxime que Juan Carlos no estará en la presidencia.​

“Me pareció una falta de respeto, un poquito autoritaria, que los puentes los ponga él o los queme él; en su momento lo dije, el mejor puente es la afición. No comulgo, hay situaciones con las que usted no comulga, desde el punto de vista deportivo, y ese fue mi punto de vista”, le dijo Jeaustin Campos a Radio Columbia.

¿Jeaustin volvería a Saprissa? “Ahorita estamos en lo internacional y el otro año vamos a Concacaf, no creo que pueda cambiar una cosa así por estar en otro club. Estamos peleando cosas importantes y, más adelante, vamos a ver qué puede suceder y ver si hay un cambio en el proyecto y cómo se desarrolla, y si a mí me apetece”, mencionó Campos.

La Nación le preguntó a Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados y quien toma las decisiones deportivas, si bajo su gestión le abriría las puertas de Saprissa a Jeaustin.

“Yo primero respeto al cuerpo técnico que tenemos, que lo ha hecho muy bien, y es un cuerpo técnico muy ganador. No quiero entrar en ese tipo de detalles y especulaciones; simple y sencillamente hubo algún intercambio entre ellos (Juan Carlos Rojas y Jeaustin), o la institución”, aseguró Erick.

Lonis añadió desconocer cómo maneja el tema de Jeaustin Campos la administración de Horizonte Morado, dueño de Saprissa.

“En el fondo, no sé si hay alguna disposición corporativa respecto a eso; no es el momento para nosotros analizarlo, estamos enfocados en darle todas las facilidades al cuerpo técnico. No hay mucho que decir al respecto, no es el momento y tampoco me compete, y no sé exactamente si hay alguna situación legal que se deba resolver”, explicó Lonis.

Erick Lonnis, fue muy claro en su posición con un eventual regreso de Jeaustin Campos al Deportivo Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

Erick insistió en que una posibilidad a futuro es algo a lo que no se puede referir.

“No lo sé, pero, digamos, estoy casi seguro de que la institución tiene una posición corporativa respecto a eso. No lo manejo”, resaltó Lonis, quien también dejó claro cómo es su relación personal con Campos.

“En lo personal con él, me llevo bien, amo a sus hijos y creo que los hijos de él me quieren bastante, pero es una cuestión más personal”, detalló Lonis.

Para Erick, lo primordial es el momento, la actualidad, lo que está en sus manos, como renovaciones de jugadores, posibles ventas o traspasos y darle al cuerpo técnico los recursos para tener un equipo muy competitivo.Detenerse en las palabras de Jeaustin Campos, en lo que hizo o no, para él no es un tema que le quite la atención.​

