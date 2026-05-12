Economía de Costa Rica crece 4,6% en marzo, pero un sector pierde dinamismo

Las empresas del régimen definitivo impulsaron el crecimiento económico a marzo de 2026, de acuerdo con el análisis del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La producción nacional de la economía, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), creció 4,6% durante marzo en términos interanuales, creció 0,2 puntos porcentuales respecto al 4,4% en el mismo mes de 2025. Sin embargo, un sector de empresas continúa registrando desaceleración.

De acuerdo con los resultados emitidos este martes por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la producción de los regímenes especiales, en el que destaca el régimen de zona franca, creció 5,3% a nivel interanual, lo que refleja una desaceleración de 10 puntos porcentuales (p.p.) respecto marzo del año pasado.

El Banco Central explicó que la moderación en el crecimiento del grupo de empresas de los regímenes especiales se explica principalmente por un efecto base, debido al “excepcional crecimiento” mostrado en el 2025 (14,3 % de variación media anual).

“El resultado que destaca en estos regímenes se debe a la desaceleración en la exportación de implementos médicos durante el primer trimestre del presente año y a la salida de empresas durante el 2025″, señaló el BCCR.

Por otro lado, la variación interanual del régimen definitivo —incluye a las empresas que pagan impuesto sobre la renta— fue 3,8 %, un incremento de 1,5 p.p. a lo observado en marzo de 2025.

Los resultados del régimen definitivo se vinculan al mejor desempeño en la construcción con destino tanto privado como público, la mayor producción de la actividad de alojamiento y servicios de comida y la recuperación en la producción agrícola, en particular en los cultivos de ciclo corto.

Así están los sectores

La actividad agropecuaria creció 0,6 % en términos interanuales, un incremento de 2,1 p.p. comparado con la variación de -1,5 % en marzo de 2025.

El resultado en el agro se origina, según el Central, por el aumento en la producción de raíces, tubérculos, hortalizas y papa) cuya producción ha experimentado mejoras en productividad por hectárea.

La manufactura registró un incremento del 3,6%, lo que representó una desaceleración de 5,0 p.p. respecto al mismo mes del año anterior y con un comportamiento diferenciado entre regímenes.

La producción de construcción creció en marzo 11,4%, el comercio 3% y los servicios 4%.