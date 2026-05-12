Economía

Economía de Costa Rica crece 4,6% en marzo, pero un sector pierde dinamismo

¿Cómo cerró la producción nacional en marzo? El Banco Central reporta un crecimiento del 4,6%, pero advierte que un sector clave está perdiendo dinamismo. Conozca los detalles

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Por Gustavo Ortega Campos
Trabajador con equipo de protección maneja la producción de jugos en la planta de Vegetales Fresquita en Guápiles, Costa Rica. La empresa se especializa en agua de pipa y vegetales procesados.
Las empresas del régimen definitivo impulsaron el crecimiento económico a marzo de 2026, de acuerdo con el análisis del Banco Central de Costa Rica (BCCR). (Cortesía)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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