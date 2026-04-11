Economía

Economía creció un 4,7% en febrero impulsada por servicios y construcción

Zona franca registra desaceleración tras fuerte crecimiento del 2025. Vea la explicación del Banco Central y los resultados completos del IMAE

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Por Arianna Villalobos Solís
Empleado de Boston Scientific Costa Rica trabaja en la producción de dispositivos médicos en la planta de Coyol, Alajuela, utilizando guantes y equipo especializado.
La industria manufacturera impulsó el 67% del crecimiento de los regímenes, según datos del IMAE. Esto pese a una desaceleración de 11,3 puntos porcentuales respecto a febrero del 2025. (Archivo LN /Archivo LN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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