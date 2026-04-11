Economía creció un 4,7% en febrero impulsada por servicios y construcción

La industria manufacturera impulsó el 67% del crecimiento de los regímenes, según datos del IMAE. Esto pese a una desaceleración de 11,3 puntos porcentuales respecto a febrero del 2025.

La economía costarricense registró un crecimiento interanual de 4,7% en febrero, según los datos más recientes del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este resultado fue impulsado principalmente por los sectores de servicios y construcción.

De acuerdo con el informe publicado este viernes, la producción de las empresas del régimen definitivo aumentó un 3,8%, mientras que los regímenes especiales registraron un crecimiento del 6,7%.

Entre las variaciones más relevantes, el BCCR señaló que la producción de los regímenes especiales —que incluyen zonas francas y perfeccionamiento activo y devolutivo de derechos— creció un 6,7% y aportó un 27,5% al aumento del IMAE.

La entidad bancaria destacó el desempeño de la industria manufacturera, que impulsó el 67% del crecimiento de estos regímenes, pese a una desaceleración de 11,3 puntos porcentuales respecto a febrero del 2025, cuando la variación interanual fue de 17,8%.

Según el Banco Central, esta moderación responde principalmente a un efecto base, tras el fuerte dinamismo registrado en el 2025 (14,4% en promedio), por lo que no se descarta que continúe durante el resto del 2026.

Por otra parte, los servicios profesionales y administrativos aportaron un 22,3% a la variación de estos regímenes, mientras que los servicios informáticos crecieron un 7,6% en términos interanuales, con una aceleración de 0,6 puntos porcentuales y una contribución del 10,8% al crecimiento.

En contraste, las actividades inmobiliarias registraron un aporte negativo del 0,1%.

Producción local creció más que hace un año

En cuanto al régimen definitivo, que concentra la mayor parte de la actividad económica, la producción creció un 3,8% en términos interanuales.

Según el Banco Central, este resultado supera en 1,3 puntos porcentuales al registrado en febrero del 2025 (2,5%). Con esta aceleración, el régimen definitivo aportó el 72,5% de la variación del IMAE en ese mes.

La construcción y los servicios —como enseñanza, salud, financieros, seguros, profesionales, administrativos y comercio— explican el 63,2% de ese crecimiento.