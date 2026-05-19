Una fotografía especial: Manuel María Zúñiga, Francisco Zúñiga y obras relevantes

El 22 de octubre de 1933 se publicó en la portada del Eco Católico (Tomo V, Número 17) una fotografía titulada “Familia de artistas": Manuel María Zúñiga con Francisco Zúñiga.

El 22 de octubre de 1933 se publicó en la portada del Eco Católico (Tomo V, Número 17) una fotografía titulada “Familia de artistas”. De ella, identificamos y extraemos lo siguiente: Manuel María Zúñiga está a la derecha trabajando en su escultura Inmaculada Concepción de Zapote, al pie su hermana decorando el monograma de dicha escultura y a la izquierda su hijo Francisco Zúñiga trabajando en su escultura Inspiración.

Esta escultura en el Catálogo razonado de Francisco Zúñiga tiene fecha de 1931, por lo que, si esto es correcto, la fotografía fue tomada en 1931. También, en la pared hay dos pinturas de Francisco Zúñiga, Margarita (1930) y Campesina con tinaja (1931).

Detrás de la base que sostiene la terracota Inspiración, en una banca, está un busto en yeso titulado Horacio (1929), también de Francisco Zúñiga. Además, detrás de don Manuel María, hay una escultura que pareciera ser de Francisco Zúñiga como se argumentará después.

Tras las obras

Manuel María Zúñiga Rodríguez (1890-1979), fue un destacado maestro imaginero costarricense del siglo XX, y, a su vez, maestro de grandes escultores como su hijo Francisco Zúñiga Chavarría (1912-1998), Juan Manuel Sánchez Barrantes (1907-1990) y Néstor Zeledón Varela (1903-2000) y, posteriormente, de otros escultores.

Juan Rafael Chacón (1894-1982) trabajó un tiempo en su taller, a partir de 1928. Manuel María Zúñiga Rodríguez fue sobrino-nieto de Manuel (Lico) Rodríguez Cruz (1833-1901) y padre de los artistas Francisco Zúñiga Chavarría (1912-1998), Margarita Zúñiga Chavarría (1919-2015), Edgar Zúñiga Jiménez (1950-2025) y Franklin Zúñiga Jiménez (1956-).

Como señala Luis Carlos Bonilla Soto en su artículo El legado imaginero de Manuel María Zúñiga Rodríguez (Revista Herencia, 31(1), 57-78, 2018): “Él, como auténtico artista sacro, ejerció su oficio mezclando los conocimientos técnicos y la creatividad, pese a los límites establecidos por el canon, con una meditación profunda de los dogmas de fe del cristianismo católico que él abrazaba”.

Manuel María Zúñiga, escultura Inmaculada Concepción de Zapote, 1931. (Roldy Navarro Vindas/Cortesía de Walter Fernández)

La Inmaculada Concepción es un tema frecuente en el arte sacro, pues es el dogma católico que sostiene que, por gracia de Dios, la Virgen María fue excluida del pecado original desde el momento de su concepción.

La Inmaculada Concepción de Zapote es una escultura sacra que actualmente está localizada en la Parroquia Inmaculada Concepción de Zapote.

En el arte sacro para imágenes específicas hay representaciones artísticas o simbolismos que se deben seguir. En las representaciones artísticas de la Inmaculada Concepción, la Virgen es joven y pura, aparece vestida con una túnica blanca o blanca estofada en oro (señal de pureza) y un manto azul (representando la inocencia y el cielo), tiene sus manos juntas en el pecho en estado de oración y tiene un halo de 12 estrellas que aluden a la “Mujer del Apocalipsis” (Apocalipsis 12, 1).

A sus pies hay una luna creciente que simboliza su pureza. También, su pie pisa una serpiente, la cual es símbolo del pecado original. La Virgen está rodeada de querubines y frecuentemente aparecen otros símbolos que enfatizan su pureza.

Estos elementos fueron considerados por Manuel María Zúñiga al realizar su escultura Inmaculada Concepción de Zapote, pero, por supuesto, logró combinar sus grandes conocimientos técnicos con su gran capacidad artística para lograr realizar una bella escultura, que constituye una obra de gran relevancia en el arte sacro costarricense.

Francisco Zúñiga, “Inspiración”, terracota, 38.5 x 25.2 x 27.5-31 cm, 1931. (Walter Fernández/Cortesía de Walter Fernández)

Con Francisco Zúñiga

Francisco Zúñiga nació en 1912 en San José, Costa Rica, y murió en 1998 en Ciudad de México, México. Inició su formación trabajando como ayudante en el taller de su padre. Por un año, en 1926, fue alumno en la Escuela de Bellas Artes, pero dejó esta institución. Participó en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, destacándose como un sobresaliente artista. Partió hacia México en 1936.

Según un resumen biográfico de la Academia de Artes de México, de la cual fue Académico de Número (ingresando en 1987), cuando llegó a México en 1936 “comenzó a trabajar en el estudio de Manuel Rodríguez Lozano, posteriormente, con el escultor Oliverio Martínez en la parte escultórica del monumento a la Revolución de 1910 y con el escultor Guillermo Ruiz, en la realización de obras monumentales para el gobierno del General Lázaro Cárdenas. Desde 1939, Zúñiga ocupó la plaza de Oliverio Martínez en la cátedra de Escultura de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, hasta 1970.”

En 1973, el gobierno de Costa Rica le otorgó el Premio Magón, la más alta distinción para un artista y, en 1992, el Gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Artes.

Francisco Zúñiga fue un extraordinario artista y es considerado, a nivel mundial, como uno de los escultores destacados del siglo XX. Sus obras están documentadas en su Catálogo Razonado (www.franciscozuniga.org).

La obra Inspiración ganó Medalla de Oro en la Tercera Exposición de Artes Plásticas (1931); no fue incluida en la edición impresa del Vol. I del Catálogo razonado de Francisco Zúñiga, pero sí está en su versión digital actualizada (www.franciscozuniga.org). La escultura fue realizada cuando Francisco Zúñiga tenía 19 años y el artista muestra ya una extraordinaria capacidad para modelar la terracota. La escultura transmite una gran fuerza y toda la composición es muy atractiva.

Francisco Zúñiga, Margarita, óleo sobre tela, 59.5 x 45.2 cm, 1930. Colección Museo de Arte Costarricense (MAC). (Ericka Solano Brizuela/Cortesía de Walter Fernández)

Margarita, obra de 1930, es un retrato de su hermana cuando esta tenía 11 años. Esta niña después sería artista Es interesante observar cómo Francisco Zúñiga, ya a temprana edad (18 años al realizar esta obra), era un artista que sobresalía en escultura y pintura. En este caso retrata a su hermana con gran soltura, resaltando sus rasgos y logrando una bella composición.

Campesina con tinaja es una obra que muestra a una joven campesina con una bella sonrisa sosteniendo una tinaja y con un fondo que es un agradable lugar de campo. La muchacha tiene dos trenzas, algo que aparece en varias obras del artista. La composición es muy agradable y bien lograda.

La obra Horacio es un yeso que realizó el artista en 1929 a la edad de 17 años. Este yeso apenas se observa en la fotografía familiar, pero aun así se puede identificar. Es un bello busto, modelado de forma simple, pero mostrando ya la capacidad del joven artista.

Francisco Zúñiga, “Campesina con tinaja”, óleo sobre tela, 69 x 54 cm, 1931 (Francisco Zúñiga/Cortesía de Walter Fernández)

Una obra para investigar

La escultura en granito que está a la espalda de Manuel María Zúñiga en la fotografía familiar se puede atribuir a Francisco Zúñiga por estar en ese conjunto de obras y por su concepción, ya que Manuel María Zúñiga era un escultor de imaginería religiosa y, aparentemente, no esculpía en granito.

Además, Francisco Zúñiga trabajaba ese tema, como se muestra, por ejemplo, en sus óleos Campesina con tinaja (1931), Campesina (1930) y Juventud (1931), de muchachas con dos trenzas y facciones similares.

En su Catálogo Razonado (www.franciscozuniga.org) no aparece esa escultura, pero esto no es motivo para descartarla de su autoría. En dicho catálogo, hay una descripción para una escultura (#11) titulada Chola de 1931, sin presentar la fotografía, que indica es de madera y donde se señala: “Esta pieza no pudo ser localizada, se sabe que tenía dos trenzas. Participó en la 3a Exposición de Artes Plásticas en 1931”. Por lo anterior, sería interesante localizar la ubicación actual de esa obra y confirmar o descartar si es de Francisco Zúñiga.

Es interesante ver como de una fotografía familiar se puede obtener información artística valiosa. En este caso, una familia que ha producido o formado excelentes artistas.