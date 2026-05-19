Áncora

Una fotografía especial: Manuel María Zúñiga, Francisco Zúñiga y obras relevantes

Una imagen de 1933 de la familia de artistas revela detalles de sus obras, pero también plantea importantes preguntas sobre su creación escultórica.

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Por Walter Fernández Rojas
El 22 de octubre de 1933 se publicó en la portada del Eco Católico (Tomo V, Número 17) una fotografía titulada “Familia de artistas": Manuel María Zúñiga con Francisco Zúñiga.
El 22 de octubre de 1933 se publicó en la portada del Eco Católico (Tomo V, Número 17) una fotografía titulada “Familia de artistas": Manuel María Zúñiga con Francisco Zúñiga. (Eco Católico/Cortesía de Walter Fernández)







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