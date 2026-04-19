Áncora

Francisco Zúñiga todavía tiene mucho que decirnos: Un vistazo a la exposición en el Museo de Arte Costarricense

‘Cuerpo y permanencia’ es una oportunidad excepcional para conocer al gran artista de Costa Rica y México. Conozca la muestra.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
'Francisco Zúñiga: Cuerpo y permanencia' se exhibe en el Museo de Arte Costarricense hasta el 26 de abril.
'Francisco Zúñiga: Cuerpo y permanencia' se exhibe en el Museo de Arte Costarricense hasta el 26 de abril. (Museo de Arte Costarricense/Cortesía del Museo de Arte Costarricense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco Zúñigaartearte costarricenseMuseo de Arte CostarricenseMéxicoescultura
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.