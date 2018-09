”El día del estreno quería venir con una camiseta que dijera “La novela era mejor” (ríe) porque, como dicen en inglés, The book was always better (el libro siempre fue mejor). La novela uno la puede leer durante un mes, en cualquier espacio, en los tiempo y posturas que uno necesite; la literatura se lleva en el bolsillo y se adapta a la vida cotidiana y uno va recreando estos momentos con el libro en la mano. En el teatro vas a un lugar y te sientas durante un tiempo que socialmente se ha establecido; la costumbre es ir a ese momento, que es una vivencia efímera. Desde esa perspectiva, el uso del tiempo y de la historia es fundamental para ayudarle al público a vivir una experiencia; no a entender una novela, no a ser fiel a la anécdota completa, sino a la experiencia que provocó en mí leer esa novela. la experiencia que provocó en los actores.