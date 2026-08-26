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¿Sueñan los humanos con ChatGPT? Cuando la inteligencia artificial empieza a enseñarnos cómo escribir, mirar y elegir

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que escribimos y consumimos arte. Pero hay riesgos de imitar la prosa de las máquinas

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Por Fernando Chaves Espinach
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Exhibición en el museo Whitney de obras creadas por Harold Cohen con los programas AARON, pioneros de la inteligencia artificial, en los años 70.
Exhibición en el museo Whitney de obras creadas por Harold Cohen con los programas AARON, pioneros de la inteligencia artificial, en los años 70. (Ron Amstutz/Cortesía de Whitney Museum of American Art)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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