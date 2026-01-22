Áncora

Premio de la Crítica AICA Costa Rica 2025: Conozca a los 15 ganadores

Maestros como Lola Fernández y Domingo Ramos recibieron premios, así como jóvenes críticos e investigaciones notables sobre arte costarricense.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Lola Fernández Caballero (centro) en medio de obras la exposición galardonada en categoría "Mejor exposición individual en espacio estatal".
Lola Fernández Caballero (centro) en medio de obras la exposición galardonada en categoría "Mejor exposición individual en espacio estatal" en los Premios de la Crítica AICA 2025. (AICA/Cortesía de AICA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AICA Costa RicaAsociación Internacional de Críticos de Artearte costarricenseBiblioteca Nacionalarte
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.