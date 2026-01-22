Premio de la Crítica AICA Costa Rica 2025: Conozca a los 15 ganadores

Lola Fernández Caballero (centro) en medio de obras la exposición galardonada en categoría "Mejor exposición individual en espacio estatal" en los Premios de la Crítica AICA 2025.

Maestros como Lola Fernández, Domingo Ramos y Francisco Zúñiga, así como jóvenes artistas y críticos, fueron galardonados con el Premio de la Crítica AICA Costa Rica 2025. El capítulo local de la Asociación Internacional de Críticos de Arte presentó la lista de 15 personas reconocidas en distintas categorías la mañana de este jueves en la Biblioteca Nacional.

El propósito del Premio de la Crítica AICA Costa Rica, explicó su presidente Juan Carlos Flores, es “reconocer a creadores, gestores, críticos de arte y curadores, mecenas, publicaciones y eventos especiales realizados en torno a las artes visuales, premiación que por el rigor que se viene aplicando en la selección y premiación de los galardonados se convertirá indudablemente en uno de los reconocimientos más importantes dentro del campo de las artes visuales nacionales”.

El Comité de Premios y Reconocimientos de AICA, conformado por Otto Apuy Sirias, Irene Antillón Ugalde y Álvaro Zamora Castro, anunció junto a Flores los galardonados en 13 categorías.

Jesús Mejía (centro) en medio de la exposición "Letanías urbanas" galardonada en categoría "Mejor exposición individual en espacio privado" en los premios AICA 2025. (AICA/Cortesía de AICA)

Ganadores del Premio AICA Costa Rica 2025

Mejor Exposición Individual en espacio estatal: Lola Fernández Caballero – La infinita Lola (lea nuestro artículo sobre la exposición).

Lola Fernández Caballero – (lea nuestro artículo sobre la exposición). Mejor Exposición Individual en espacio privado: Jesús Mejía – Letanías urbanas

Jesús Mejía – Mejor Exposición Colectiva: Paisajes diversos – Museo de Arte Costarricense

– Museo de Arte Costarricense Mejor Investigación Teórico-Estética: Carlos Calderón Herrera – Voces de una identidad olvidada

Carlos Calderón Herrera – Mejor Publicación Crítica sobre Artes Visuales: Bienales en América Latina y el Caribe: Escenarios de confluencia entre modernidad y contemporaneidad (Editor general: Juan Carlos Flores Zúñiga)

(Editor general: Juan Carlos Flores Zúñiga) Mejor Catálogo de Artes Visuales: Rudy Espinoza: después de la última escena (Dirección del proyecto: Ericka Solano Brizuela; lea un texto de Solano sobre la exposición)

(Dirección del proyecto: Ericka Solano Brizuela; lea un texto de Solano sobre la exposición) Mejor Difusión de las Artes Visuales: Masa Crítica (Lucho Castro y José Ángel Ortiz), plataforma de difusión de arte costarricense.

(Lucho Castro y José Ángel Ortiz), plataforma de difusión de arte costarricense. Mejor Labor Institucional: Museo de Arte Costarricense

Museo de Arte Costarricense Mejor Proyección Internacional: Pablo Murillo – Desplazamientos

Pablo Murillo – Mejor Labor Curatorial: Esteban Calvo Campos y Ericka Solano Brizuela – Francisco Zúñiga: Cuerpo y permanencia

Esteban Calvo Campos y Ericka Solano Brizuela – Premio AICA a la Crítica Joven – Primer lugar: Josué Quirós Arias – Emociones, ficciones y alusiones – Adolfo Siliézar

Josué Quirós Arias – Premio AICA a la Crítica Joven – Segundo lugar: Snyder Pinell Guzmán – La experiencia sensorial en “Mirar desde la piel”

Snyder Pinell Guzmán – Mejor Labor Crítica: Álvaro Zamora Castro

Álvaro Zamora Castro Maestro Consagrado: Domingo Ramos Araya (en setiembre publicamos sobre una retrospectiva en el Museo Calderón Guardia).