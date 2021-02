Cuando Hernán Cortés llegó a México, Tenochtitlán, hermosa ciudad lacustre llena de canales y puentes (suerte de Venecia amerindia), tenía una extensión de cien kilómetros cuadrados. Madrid no llegaba a la sazón a los catorce kilómetros cuadrados. Y sin embargo, Cortés prevaleció, hincando a una civilización inexacta y perversamente calificada de “primitiva”, “salvaje”, “exótica”, “pre-científica” y “pagana”. Estadígrafos y demógrafos han estimado que la degollina de poblaciones autóctonas perpetrada por los españoles alcanza los ciento cincuenta millones de muertos: el genocidio más grande de la historia. Y por supuesto, había que descalificarlos: no tenían cultura sino folclor, no tenían idioma sino dialecto, no tenían arte sino artesanía, no tenían religión sino supersticiones, no tenían medicina sino brujos, no tenían iglesias sino templos en los que se oficiaban sacrificios humanos.