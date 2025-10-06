Áncora

¿Qué sigue después de Karl Lagerfeld? Chanel estrena su nueva apuesta

Conozca el gran desafío que enfrenta el sucesor de Karl Lagerfeld, que ingresa este lunes a la casa de diseño.

Por AFP
Matthieu Blazy en el desfile de Bottega Veneta durante Milan Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024.
Matthieu Blazy en el desfile de Bottega Veneta durante Milan Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024. (GABRIEL BOUYS/AFP)







Matthieu BlazyChanelKarl Lagerfeldmodadiseño
