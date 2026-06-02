Áncora

¿Puede sobrevivir a los apagones de Cuba su pasión por el ballet?

Una de las culturas de danza clásica más prestigiosas y apasionadas del mundo afronta el reto de los apagones, la escasez y la dificultad económica.

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Por AFP
a bailarina Laura Kamila Rojas, de 25 años, se prepara el maquillaje en un camerino antes de los ensayos de Giselle en el Teatro Nacional de Cuba, en La Habana, el 8 de mayo de 2026.
a bailarina Laura Kamila Rojas, de 25 años, se prepara el maquillaje en un camerino antes de los ensayos de Giselle en el Teatro Nacional de Cuba, en La Habana, el 8 de mayo de 2026. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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