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Ópera Metropolitana de Nueva York en problemas: Alianza con Arabia Saudita colapsa y crece riesgo financiero

Gerente general de la Met Opera dijo que los saudíes se retiraron del acuerdo por la guerra en Medio Oriente. ¿Qué implica para la ópera?

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Por AFP
La Met Opera se encuentra en graves problemas financieros. (ANGELA WEISS/AFP)







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