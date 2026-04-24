Ópera Metropolitana de Nueva York en problemas: Alianza con Arabia Saudita colapsa y crece riesgo financiero

Nueva York, Estados Unidos. La Ópera Metropolitana de Nueva York informó el jueves que se frustró una importante alianza con Arabia Saudita, que representaba una potencial fuente de fondos claves para hacer frente a sus requerimientos financieros.

En septiembre, la ópera neoyorquina de 143 años anunció un proyecto mediante el cual se presentaría anualmente en Arabia Saudita y brindaría formación artística a cambio de apoyo financiero.

“Como resultado de la actual situación económica en Arabia Saudita, el acuerdo planeado por la Ópera Metropolitana con el Ministro de Cultura saudí ha sido cancelado”, declaró en un comunicado.

La alianza “habría proporcionado una nueva y significativa fuente de ingresos en la Ópera Metropolitana”, señaló.

Aunque no se revelaron los términos financieros del acuerdo, el proyecto habría otorgado hasta 200 millones de dólares a la institución, de acuerdo con el New York Times.

La Ópera Metropolitana de Nueva York enfrentó el año pasado rebajas en su calificación crediticia debido al déficit en su operación.

Peter Gelb, gerente general de la Ópera Metropolitana, dijo al New York Times que los saudíes se retiraron del acuerdo por la guerra en Medio Oriente, que ha golpeado a su economía por las pérdidas que causa el cierre del estrecho de Ormuz.

La institución indicó que “pronto lanzará una campaña pública de recaudación de fondos, mientras busca otras fuentes de ingreso y recorta gastos”, y descartó que se vayan a cancelar presentaciones.