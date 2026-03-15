Áncora

El drama de la ópera pasa a las finanzas: Cómo la Met Opera lucha por sobrevivir

La crisis financiera que atraviesa la Metropolitan Opera de Nueva York, la mayor compañía de ópera de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los temas más preocupantes del mundo musical.

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Por Fernando Chaves Espinach
La Met Opera también genera ingresos con sus transmisiones digitales.







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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