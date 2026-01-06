Áncora

Muere Béla Tarr, director que hizo del cine lento un arte profundo

Cineasta de ‘Satántángó’ y ‘El caballo de Turín’ ejerció gran influencia sobre el cine contemporáneo hasta su retiro. Conozca su obra.

Por Fernando Chaves Espinach y AFP

Budapest, Hungría. El legendario cineasta húngaro Béla Tarr, conocido por sus extensos planos secuencia y sus películas de varias horas en blanco y negro que retratan paisajes desolados, falleció el martes a los 70 años.








Béla TarrHungríacinearteLászló Krasznahorkai
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

