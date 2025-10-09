Áncora

László Krasznahorkai: Si no tiene tiempo para leer al nuevo Nobel, empiece con esta película de siete horas

La carrera del Nobel de Literatura húngaro estuvo entrelazada, al inicio, con la de un compatriota: el cineasta Béla Tarr. Conozca por qué su ‘Tango satánico’ fue tan controversial.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
'Satántángó' se estrenó en 1994 y es una de las obras más aclamadas de Béla Tarr.
'Satántángó' se estrenó en 1994 y es una de las obras más aclamadas de Béla Tarr. (IMDB/IMDB)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
László KrasznahorkaiHungríacineBéla Tarrcine lento
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.