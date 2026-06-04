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Marjane Satrapi, cuya novela gráfica ‘Persépolis’ contó su historia en Irán, muere ‘de tristeza’ a los 56 años

Ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, su novela gráfica contó al mundo la experiencia de su generación y su contexto en Irán.

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Por AFP
'Persepolis' fue la multipremiada novela gráfica de Marjane Satrapi que luego fue llevada al cine con gran éxito.
'Persepolis' fue la multipremiada novela gráfica de Marjane Satrapi que luego fue llevada al cine con gran éxito. (Marjane Satrapi/IMDB)







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