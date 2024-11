Lamborghini sufre espectacular accidente durante las clasificaciones de Las Tres Horas de Costa Rica

El piloto guatemalteco Juan Diego Hernández sufrió un espectacular accidente este sábado 30 de noviembre durante las clasificaciones de Las Tres Horas de Costa Rica, según se observó en la transmisión de RPM TV a través de su página de Facebook.

Hernández perdió el control de su Lamborghini Huracán Evo GT3 y chocó contra el muro de llantas en las curvas del sector norte del circuito Starcars.com, ubicado en el Parque Viva.

En el fuerte impacto, el vehículo derrapó, perdió una rueda delantera y la puerta del piloto al salirse de la pista. Afortunadamente, Hernández no sufrió heridas de consideración.

El piloto, quien salió caminando por sus propios medios, es el actual líder del GT Challenge de las Américas en la categoría GTS. Sin embargo, tiene pocas probabilidades de participar en la competencia de este domingo debido a los graves daños sufridos en su vehículo.

Hernández acumula 94 puntos en la clasificación, lo que ya le asegura el título regional. Le siguen el panameño Solly Betesh y el trinitario Zachary Boodram, ambos con 54 puntos, mientras que el costarricense Carlos Rodríguez suma 41 unidades.

En la edición 2023 de Las Tres Horas de Costa Rica, Hernández tampoco pudo concluir la carrera debido a serios problemas en la caja de cambios de su Lamborghini Huracán Evo GT3.

“Gracias a Dios estoy bien, que es lo más importante. No estoy seguro de lo que pasó. El auto no frenó como normalmente lo hace, lo que provocó que se descontrolara, pegara contra el muro y se detuviera. Tenemos bastantes repuestos, pero no estoy seguro de que pueda correr. Vamos a desarmarlo y tomar una decisión. En estos casos no hay mucho que hacer”, comentó Hernández a Mundo Motorizado.

Luego del incidente, las clasificaciones se detuvieron durante aproximadamente 30 minutos. Además, se aplicó cal a la pista debido al derrame de aceite provocado por el impacto.