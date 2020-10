En Monsieur Teste, Valéry sostiene: “El dolor es cosa muy musical, podemos casi hablar de él en términos de música. Hay dolores graves y agudos, andantes y furiosos, notas prolongadas, notas pedal, arpegios, progresiones, bruscos silencios…” Soy un hombre de salud precaria, y ello por mil razones. Mi cuerpo ha sido asediado desde la infancia por todos los frentes imaginables. He conocido el dolor paroxístico muchas veces. Y la música ha sido mi más preciada aliada. Más que cualquier fármaco que jamás me haya sido prescrito. ¿Hay algo que la música no sane o siquiera alivie? No es hiperbólico o figurativo afirmar que la música ha salvado mi vida. Tal es mi testimonio.