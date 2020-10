No puedo siquiera imaginar a ese inveterado idealista que fue Beethoven abordar otro tema para una ópera. La comparación con Mozart siempre nos lleva hacia lugares comunes que urge deconstruir: Mozart era un operista nato, mientras que Beethoven tenía que forcejear denodadamente con este género. No es cierto. Fidelio es tan buena ópera como la mejor de las muchas gemas que Mozart nos legó. Pero lo que Beethoven se propuso hacer con la ópera, su ambición, su sueño, su proyecto, es radicalmente diferente de lo que Mozart nos propone, de modo que toda comparación resulta estéril. Beethoven adoraba a Mozart: “Siempre he amado su música, y la amaré hasta mi última exhalación” -dijo en cierta oportunidad-. Su divergencia con él no era de orden estético, sino ético. Lo que Beethoven censuraba eran los temas que su colega elegía para llevar a escena: raptos en un serrallo, las andanzas de un devastador erótico llamado Don Juan, los antifaces gollerías y traiciones de pareja que perpetran una serie de personajes en torno a cierto rufián llamado Fígaro… Beethoven no podía aprobar tales tópicos. Sería no conocerlo, imaginar que aplaudiría imbroglios de esta laya.