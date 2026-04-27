Áncora

La Imprenta Nacional, otro edificio histórico de Costa Rica que desapareció

El inmueble que cargaba con la historia de la impresión en el país, también desapareció. ¿Por qué?

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Por Andrés Fernández
Departamento de Cajas, interior del edificio de la Imprenta Nacional, en 1916. Fotografía de Manuel Gómez Miralles
Departamento de Cajas, interior del edificio de la Imprenta Nacional, en 1916. Fotografía de Manuel Gómez Miralles (Manuel Gómez Miralles/Manuel Gómez Miralles)







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