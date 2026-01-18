Áncora

La Costa Rica del olvido: Una tumba olvidada que habla de nuestra valoración de la historia

Esa tumba está en proceso de derruirse poco a poco. En algunos casos, por el robo del material férreo con que están hechas sus cadenas y su baranda. ¿Quién fue este personaje?

Por María Enriqueta Guardia Yglesias
San josé Centro
02/01/2026 Tomas de San José Centro, Hospital San Juan de Dios, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de elecciones, Cementerio General, Iglesia de la Merced. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







Cementerio GeneralRafael Barroeta y Baca

