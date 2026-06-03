Áncora

Hace 100 años nació el poeta cuyo ‘aullido’ marcó el arte rebelde del siglo XX

El día que un poema largo y desbordado desató un histórico juicio por obscenidad en Estados Unidos y el artista que lo creó. Hoy es el centenario del poeta.

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Por Fernando Chaves Espinach
Fotograma de Allen Ginsberg en una película de Andy Warhol. (ANDY WARHOL)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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