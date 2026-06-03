Hace 100 años nació el poeta cuyo ‘aullido’ marcó el arte rebelde del siglo XX

El 3 de junio de 1926 nació en Newark, Nueva Jersey, Allen Ginsberg. Un siglo después, su nombre sigue apareciendo en cursos universitarios, documentales, canciones y debates culturales. Tal vez no sea tan leído como entonces; quizás nuestra cultura de Internet ha reducido la contracultura a clichés y estampitas.

Pero Allen Ginsberg fue más que un ícono sesentero. Su rebeldía, su modo, su moda: todo en él marcó la época y, por otra parte, fueron todos esos gestos los que, por medio de su escritura, marcaron la cultura de protesta e insatisfacción que cambió la dirección del siglo XX.

Cuando publicó Howl (Aullido) en 1956, la literatura estadounidense todavía conservaba muchas de las formas y las prudencias heredadas de la posguerra. Ginsberg irrumpió con un poema largo, desbordado, lleno de sexo, drogas, espiritualidad, desesperación urbana y rabia política. El resultado fue un escándalo.

El proceso judicial por obscenidad que enfrentó su editor terminó convirtiéndose en una discusión sobre libertad de expresión: ¿quién puede decir qué y cómo? ¿Qué cabe en la literatura y qué no?

La sentencia favorable no solo permitió la circulación de Howl, sino que abrió espacio para formas de escritura que antes habrían encontrado mayores obstáculos legales y culturales. Hay que recordar que por aquellos años se libraron otras pioneras batallas sobre obscenidad y libertad: El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, Lolita, de Vladimir Nabokov, Los amantes de Louis Malle... Se redefinía por entonces qué era “moralmente correcto” mostrar en la página o en pantalla; caían algunos tabúes que duraron siglos.

“Escribo sobre lo que pasa por mi mente y, naturalmente, el mundo pasa por mi mente. Por eso parece que escribo sobre el mundo, pero en realidad solo escribo para dejar constancia de las revelaciones que surgen en mi pensamiento”, decía en una entrevista. Y en su poema desbordado, todo se filtra, de todo se tiñe.

Es famosa su primera línea: “I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked” (“Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas...”).

Portada de la primera edición de 'Howl' de Allen Ginsberg, sujeto de un sonado juicio por obscenidad. (Lawrence Ferlinghetti /Wikimedia Commons)

Sin embargo, reducir a Ginsberg a una batalla contra la censura sería simplificarlo. Fue una de las figuras centrales de la llamada Generación Beat, junto con escritores como Jack Kerouac y William Burroughs, un grupo que cuestionó el conformismo de la sociedad estadounidense de los años 50 y 60, buscó alternativas en los viajes, las experiencias espirituales, la experimentación artística y el rechazo a los valores dominantes.

Con el tiempo, muchas de esas inquietudes terminaron filtrándose hacia movimientos más amplios. La contracultura de los años 60, las protestas contra la guerra de Vietnam, la liberación sexual, el interés occidental por filosofías orientales e incluso parte de la cultura del rock encontraron en Ginsberg una figura de referencia.

Su influencia puede rastrearse en músicos tan distintos como Bob Dylan, Patti Smith o The Clash. También en la manera en que la poesía se tiró a la calle para recuperar una dimensión oral y pública. Ginsberg leía sus poemas en teatros, plazas y auditorios con una intensidad que lo acercaba más a un músico que a la imagen tradicional del escritor.

Vista desde 2026, su obra plantea una pregunta interesante: muchas de las causas que defendió, como la libertad sexual, los derechos civiles, la oposición al autoritarismo o la crítica a las estructuras de poder, han cambiado de forma, pero no han desaparecido.

Ginsberg escribía contra una cultura que reprimía voces, que ocultaba, que disimulaba. Hoy vivimos en una cultura donde casi todos pueden hablar, pero donde la atención se fragmenta en miles de direcciones simultáneas. Pero, ¿no corren riesgo ciertas libertades? ¿No se censuran libros en Estados Unidos, como en época de Ginsberg?

Cuando Ginsberg leyó Howl en público, en 1957, fue arrestado. El juicio concluyó con un fallo del juez W. J. Clayton Horn, quien determinó que no era una obra obscena y afirmó: “Un autor debe ser auténtico al abordar su tema y debe tener permitido expresar sus pensamientos e ideas con sus propias palabras”. Fue una de las sentencias señeras en la protección de la libertad artística.