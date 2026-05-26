Festival de Cine Europeo muestra la dramática historia de una actriz célebre bajo la vigilancia estalinista

El Festival de Cine Europeo continúa esta semana en el Cine Magaly con una de las producciones más comentadas del cine báltico reciente: El silencio de María, coproducción entre Letonia y Lituania dirigida por Dāvis Sīmanis.

La película se proyectará el lunes 1.º de junio a las 8:40 p. m. como parte de la programación del festival, que este año celebra 25 años de trayectoria acercando al público costarricense una muestra diversa del cine europeo contemporáneo.

Estrenada en la sección Forum del Festival de Berlín, la cinta recibió atención crítica por su aproximación al clima de vigilancia y represión instaurado durante el estalinismo en Letonia.

La historia sigue a Maria Leiko, reconocida actriz de teatro en la etapa final de su carrera, quien enfrenta una decisión imposible entre preservar su prestigio y proteger a su nieto en medio de un régimen donde ni la fama ni el reconocimiento ofrecen seguridad frente a la persecución política.

Protagonizada por Olga Šepicka-Slapjuma junto a Artūrs Skrastiņš, la película reflexiona sobre el miedo, la vigilancia estatal y la fragilidad humana bajo sistemas totalitarios. Más que centrarse únicamente en los mecanismos políticos de la represión, la películas de Sīmanis construye una atmósfera tensa, sensual y opresiva; es una cinta dura, pero finamente hilada en torno a una interpretación poderosa.

El portal especializado Cineuropa describió la obra como una película “rica en referencias históricas y en un complejo poeticismo visual… una visión bella y profundamente artística de la ocupación y del régimen que está detrás de ella”.

La presencia de El silencio de María dentro del festival también recalca el interés del festival en abrir espacio a cinematografías menos visibles en el circuito comercial costarricense. Aparte de obras de directores muy reconocidos, la muestra ha permitido durante años el acceso a películas de países con menor presencia internacional, justamente como Letonia, Lituania o Estonia.