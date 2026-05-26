Áncora

Festival de Cine Europeo muestra la dramática historia de una actriz célebre bajo la vigilancia estalinista

La producción, estrenada en la Berlinale 2024, parte de la vida de Maria Leiko para contar un episodio trágico del siglo XX europeo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Olga Šepicka-Slapjuma en la película 'El silencio de María' (2024, Letonia/Lituania).
Olga Šepicka-Slapjuma en la película 'El silencio de María' (2024, Letonia/Lituania). (lauris aizupietis/Mistrus Media)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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