Áncora

Falleció reconocida e influyente antropóloga de Costa Rica, Giselle Chang Vargas

La académica de la UCR deja investigaciones sobre patrimonio cultural inmaterial, la diversidad cultural indígena y afrocaribeña, y la antropología del turismo. Conozca su trabajo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Giselle Chang Vargas era catedrática de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica especializada en patrimonio cultural inmaterial, la diversidad cultural indígena y afrocaribeña, y la antropología del turismo.
Giselle Chang Vargas era catedrática de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica especializada en patrimonio cultural inmaterial, la diversidad cultural indígena y afrocaribeña, y la antropología del turismo. (Giselle Chang Vargas/Facebook)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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