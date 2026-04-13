Falleció reconocida e influyente antropóloga de Costa Rica, Giselle Chang Vargas

Giselle Chang Vargas era catedrática de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica especializada en patrimonio cultural inmaterial, la diversidad cultural indígena y afrocaribeña, y la antropología del turismo.

La destacada e influyente antropóloga Giselle Chang Vargas, catedrática de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica (UCR), falleció este 11 de abril, según informó la Facultad de Ciencias Sociales de la institución. Ganadora del Premio Nacional de Investigación Cultural y otros reconocimientos académicos, era una de las especialistas más notables en su campo en el país.

La Dra. Chang se especializaba en patrimonio cultural inmaterial, la diversidad cultural indígena y afrocaribeña, y la antropología del turismo, así como estudios lingüísticos. Antropóloga social y lingüista, se desempeñó como coordinadora de la Cátedra Temática “Patrimonio y Diversidad Cultural” de la UCR y publicó numerosos libros y artículos sobre el tema.

Este sábado, el Instituto Confucio la destacó como miembro de la comunidad sinocostarricense; por su parte, la comunidad dedicada al boyeo recordó sus aportes como coautora de Boyeros, bueyes y carretas - Por la senda del Patrimonio Intangible (2008), investigación que contribuyó a la declaratoria de la Unesco sobre esta práctica.

En 2024, su libro Etnoturismo y patrimonio cultural. Interacciones, transformaciones y resignificaciones bruncas (1975-2014) ganó el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta de los Premios Nacionales de Cultura. Por Imaginario turístico y transformaciones del Patrimonio Cultural indígena: Las Artesanías y artes Bruncas de Costa Rica, de 1975 al 2014 recibió el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2016.

También publicó estudios lexicográficos, análisis de las mascaradas festividades religiosas, turismo cultural y estudios de gastronomía tradicional.

El ente especializado Icomos Costa Rica la recordó como una “mujer ejemplar en todos los sentidos”: “Deja un gran legado académico y humano. Nos queda su ejemplo y el recuerdo de su gran entrega en la defensa del patrimonio cultural”.

El funeral de Giselle Chang Vargas se programó en la iglesia San Bosco, a las 11:30 a. m. de este lunes y su entierro, en el Cementerio General.