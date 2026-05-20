Esto es lo que trae la nueva película de Almodóvar, de próximo estreno en Costa Rica

Cannes, Francia. El español Pedro Almodóvar presentó este martes Amarga Navidad, la historia de un cineasta atrapado en una crisis creativa, con la que aspira por séptima vez a la Palma de Oro en Cannes.

La nueva cinta del director manchego, ya estrenada en España, cuenta la historia de Raúl Durán, un famoso cineasta que se quedó sin ideas. Sus preocupaciones terminan cuando empieza a escribir una pieza inspirada en las vicisitudes de una persona muy cercana.

En la alfombra roja previa a la proyección, vestido con un traje negro combinado con camisa y corbata amarillas, y sus inseparables gafas de sol, el cineasta saludó al público y firmó autógrafos. Iba acompañado de parte del elenco, entre ellos Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón.

El autor de Todo sobre mi madre y Volver es un asiduo del festival francés, donde ya compitió en seis ocasiones. Y aunque ha recibido numerosas recompensas, como la de mejor dirección o la de mejor guión, nunca se ha llevado el máximo galardón.

En esta edición, compite con otros habituales de la muestra, como el japonés Hirokazu Kore-eda o el rumano Cristian Mungiu, ambos con sendas Palmas de Oro.

El director español, conocido por sus filmes de imagen cuidada y llenos de color, es un defensor de la fuerza de sus intérpretes en la historia.

“Entre todas las opciones narrativas que se te ofrece en una película a través de la imagen, yo siempre elijo al actor”, afirmó en abril quien ha trabajado con Carmen Maura, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Victoria Abril, Javier Bardem o más recientemente con Tilda Swinton y Julianne Moore.

“El actor es el que porta el mensaje. Son los ojos de los actores los que ves, el rostro de los actores, los cuerpos de los actores”, dijo.

En Amarga Navidad, el Leonardo Sbaraglia encarna al alter ego de Almodóvar.

“Lo siento siempre como si fuera un Dalí, un Picasso que está tejiendo, pintando, construyendo colores, construyendo mundos”, dijo el actor argentino sobre Almodóvar en una entrevista con AFP.

Pedro Almodóvar durante la Gala de los Premios Chaplin, el 28 de abril anterior en Nueva York. Fotografía: (MICHAEL LOCCISANO/Getty Images via AFP)

Contexto bélico

Este martes también se proyectó Minotaur, del cineasta ruso exiliado Andrey Zvyagintsev, su nueva película tras nueve años sin estrenar, después de estar a punto de morir durante la pandemia del covid.

El filme narra el impacto de la guerra en las clases más acomodadas de Rusia, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. A través de una familia adinerada, muestra el declive moral de la sociedad y la corrupción rampante.

Inspirado en La mujer infiel (1969) de Claude Chabrol, Zvyagintsev añadió a la historia el contexto bélico de su país.

“Es imposible rodar un cuento de hadas o una historia melodramática sin el contexto social, político, etc. Así fue como la guerra se coló en nuestra película”, dijo el cineasta a AFP.

Rami Malek en 'The Man I Love', del estadounidense Ira Sachs, en competencia de Cannes. (Jac Martinez/BIG CREEK PROJECTS)

Superproducción de Corea del Sur

Más de la mitad de las 22 películas que aspiran a la Palma de Oro ya fueron proyectadas en Cannes. Aunque varias han recibido elogios de la crítica, ninguna ha logrado todavía despertar un entusiasmo unánime.

Entre las mejor recibidas figura Fatherland, del director polaco Paweł Pawlikowski, centrada en el regreso del escritor Thomas Mann a Alemania en 1949, en un país marcado por la desnazificación y dividido entre dos bloques ideológicos.

También destacó la española El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem, que deslumbró en su papel de cineasta atormentado que busca reconectar con su hija actriz proponiéndole un papel en su nuevo largometraje.

Según la influyente revista Variety, “la película recuerda por momentos a la relación central de Valor sentimental, aunque aquí el rodaje cinematográfico ocupa un lugar mucho más lúdico y protagónico”.

Pero la cinta que sin duda sacudió al festival fue la superproducción surcoreana Hope, estrenada el domingo.

Considerada la película más cara de la historia de Corea del Sur, el filme despliega durante 2 horas y 40 minutos una vertiginosa persecución entre humanos y misteriosas criaturas, encadenando escenas de acción espectaculares.