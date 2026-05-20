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Esto es lo que trae la nueva película de Almodóvar, de próximo estreno en Costa Rica

La película ‘Amarga Navidad’ se presentó en competencia de Cannes, una semana antes de llegar al Festival de Cine Europeo en San José. Conozca la nueva obra de Almodóvar.

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Por AFP
Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.
Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar. (El Deseo Producciones/El Deseo Producciones)







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