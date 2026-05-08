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Cannes 2026: Estas son las películas que van por la Palma de Oro

De Pedro Almodóvar al iraní Asghar Farhadi, estas son las 22 películas que compiten por el máximo premio.

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Por AFP
Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.
Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar. (El Deseo Producciones/El Deseo Producciones)







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