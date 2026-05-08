Cannes 2026: Estas son las películas que van por la Palma de Oro

París, Francia. Un total de 22 películas competirán por la Palma de Oro en la 79.ª edición del Festival de Cannes, el mayor certamen cinematográfico del mundo, que arranca el próximo martes.

Amarga navidad del español Pedro Almodóvar

Almodóvar aspira por sétima vez al máximo galardón del festival de la Costa Azul con esta cinta sobre un célebre cineasta en plena crisis creativa, que recurre a la vida de quienes le rodean para alimentar sus historias.

La vie d’une femme de la francesa Charline Bourgeois-Tacquet

Una cinta en torno a Gabrielle, una cirujana parisina de unos cincuenta años totalmente volcada en su vida profesional, hasta que la llegada de una mujer en el hospital en el que trabaja sacude su equilibrio personal.

La bola negra, de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi

Uno de los proyectos más esperados de este dúo de cineastas conocido como los Javis, en el que exploran el significado de ser gay en diferentes épocas a través de tres vidas enlazadas. La película se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y reúne a un elenco muy potente, que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close.

Coward, del belga Lukas Dhont

Un drama sobre un joven soldado que quiere demostrar su valía en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Dhont regresa a Cannes por tercera vez, tras Girl (2018), presentada en Una Cierta Mirada, y Close (2022), en competición.

Histoires parallèles del iraní Asghar Farhadi

Impedido de rodar en Irán, Farhadi, dos veces ganador del Óscar, reúne a varias de las grandes figuras del cine francés, como Isabelle Huppert, Vincent Cassel y Catherine Deneuve, para contar varias historias que se entrecruzan.

Paper Tiger, del estadounidense James Gray

Un thriller protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller sobre dos hermanos que persiguen el sueño americano y acaban atrapados en una peligrosa red vinculada a la mafia rusa.

The Dreamed Adventure, de la alemana Valeska Grisebach

Tras haber presentado su tercer filme Western en una sección paralela en 2017, Grisebach opta este año por la Palma de Oro con la historia de una mujer que acepta un trato para ayudar a un viejo conocido.

Soudain, del japonés Ryusuke Hamaguchi

Tras el éxito mundial de “Drive my car”, el cineasta regresa con una película rodada en Francia sobre una directora de una residencia de ancianos que entabla amistad con una artista teatral japonesa.

Rami Malek en 'The Man I Love', del estadounidense Ira Sachs, en competencia de Cannes. (Jac Martinez/BIG CREEK PROJECTS)

L’inconnue, del francés Arthur Harari

El guionista de Anatomía de una caída, Palma de Oro en 2023, adapta aquí una novela gráfica que escribió junto a su hermano, sobre un hombre que despierta en el cuerpo de una misteriosa desconocida.

Garance, de la francesa Jeanne Herry

Con Adèle Exarchopoulos en el papel de una joven actriz que encuentra combustible y consuelo en el alcohol, hasta que la muerte comienza a rondar.

Sheep in the Box, del japonés Hirokazu Kore-eda

Este habitual del certamen, que ya ganó la Palma de Oro en 2018 con Shoplifters, presenta un largometraje sobre una pareja que adopta a un humanoide.

Hope, del surcoreano Hong-Jin Na

Un thriller de género ambientado en una ciudad portuaria que empieza a registrar una serie de sucesos inexplicables. El reparto incluye a Michael Fassbender y Alicia Vikander.

Nagi Notes, del japonés Koji Fukada

Un largometraje situado en el Japón rural que gira en torno al encuentro entre dos almas solitarias. Fukada ganó en 2016 con Harmonium el premio del jurado en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia del certamen.

Gentle Monster, de la austríaca Marie Kreutzer

Kreutzer es considerada como una de las voces más sólidas del cine europeo actual. El filme, protagonizado por Léa Seydoux y Catherine Deneuve, se adentra en la historia de una pareja en la que uno de sus miembros revela, de repente, un lado monstruoso.

Notre salut, del francés Emmanuel Marre

Un largometraje sobre la Segunda Guerra Mundial que esboza la vida cotidiana en la Francia ocupada y bajo el régimen de Vichy.

Fjord, del rumano Cristian Mungiu

Una historia protagonizada por Renate Reinsve sobre el estallido de un conflicto entre dos familias en un remoto pueblo de Noruega. Mungiu ganó la Palma de Oro en 2007 por 4 meses, 3 semanas, 2 días.

Histoires de la nuit, de la francesa Léa Mysius

Una adaptación de la novela de Laurent Mauvignier, protagonizado por Benoît Magimel, Monica Bellucci y Hafsia Herzi, que explora los vínculos familiares.

Moulin, del húngaro László Nemes

El director de la aclamada cinta “El hijo de Saúl” (Óscar a mejor película internacional en 2016) regresa a Cannes con un biopic sobre la vida de Jean Moulin, legendario miembro de la resistencia francesa.

Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski

Pawlikowski (Ida) presenta un filme en blanco y negro que narra el regreso del escritor Thomas Mann a Alemania en 1945, cuando recorre con su hija (Sandra Hüller) parte del país en plena Guerra Fría.

The Man I Love, del estadounidense Ira Sachs

Una cinta ambientada en el Nueva York de la década de 1980, protagonizada por Rami Malek, ganador de un Óscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody (2019).

El ser querido, del español Rodrigo Sorogoyen

Después de presentar As bestas en la sección Cannes Première en 2022, Sorogoyen entra en competición con El ser querido, una historia sobre la compleja relación entre un famoso director de cine (Javier Bardem) y su hija actriz (Victoria Luengo), que vuelven a trabajar juntos tras años de distanciamiento.

Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev

Cineasta ruso exiliado y asiduo de Cannes, donde ha sido recompensado en varias ocasiones, Zvyagintsev presenta ahora una película sobre cómo la guerra irrumpe en el día a día de la burguesía rusa.