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¿Escribían y dibujaban? Los sorprendentes autómatas que anticiparon la era de la inteligencia artificial

Descubra cómo los autómatas de la Antigüedad y el siglo XVIII anticiparon los debates de autoría y creatividad que hoy rodean a la inteligencia artificial

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Por Fernando Chaves Espinach
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Reloj de sobremesa con mecanismo musical, de Jean-Baptiste-André Furet (francés, ca. 1720–1807), París, ca. 1784. Caja de bronce dorado y mármol, con un órgano miniatura de tubos y fuelles en la base.
Reloj de sobremesa con mecanismo musical, de Jean-Baptiste-André Furet (francés, ca. 1720–1807), París, ca. 1784. Caja de bronce dorado y mármol, con un órgano miniatura de tubos y fuelles en la base. (Jean-Baptiste-André Furet /Metropolitan Museum of Art)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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