Áncora

Imaginar otro mundo de otra manera: Cómo la inteligencia artificial cuestiona al arte y lo transforma

¿Qué implica la inteligencia artificial para la creación de las imágenes que vemos? Artistas alrededor del mundo nos ofrecen distintas respuestas.

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Por Fernando Chaves Espinach
Vista del Retablo de Isenheim, de Nikolaus Hagenauer y Matthias Grünewald, ca. 1512–1516. Panel central: 269 x 307 cm; alas laterales: 269 x 141 cm. Museo Unterlinden, Colmar, Francia.
Vista del Retablo de Isenheim, de Nikolaus Hagenauer y Matthias Grünewald, ca. 1512–1516. Panel central: 269 x 307 cm; alas laterales: 269 x 141 cm. Museo Unterlinden, Colmar, Francia. (Vincent Desjardins/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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