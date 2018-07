–El trabajo de escritura es un trabajo de imitación: uno lee lo que más le gusta, por épocas, y luego hace cosas que se parecen; al final de cuentas, te saldrá como vos escribís, pero siempre estás imitando algo. Estuve muchos años leyendo muy atentamente a Samuel Beckett e, incluso, Clarice Lispector, quienes tienen una densidad de la palabra escrita que se nota mucho. Me gusta que a veces no cuenten cosas, pero sí me gusta como cuentan estados y atmósferas. Estaba escribiendo Magma, sobre alguien que está como anestesiado en un hospital; es un poco densillo, tiene cierta verborrea, si se quiere, y, en eso, me tocó revisar los cuentos para el libro y me percaté que en el 2000 o 2001 había cuentos parecidos a este: eran atmósferas, había maes que estaban allí acostados en un lugar, solo postrados, y se describe lo que les estaba pasando mentalmente, lo que estaban pensando; era gente que estaba muriendo. Pensé: no he avanzado nada, estoy escribiendo lo mismo que estaba escribiendo hace tiempo. Eso no es agüevado; fue tuanis darme cuenta que hay un hilo en lo que uno escribe, que uno puede tener muchas épocas y estar leyendo mucho, pero siempre hay una médula. (...) Hay un hilo allí con ese tema médico, que me interesa un montón; se nota también en el título del libro, en la tipografía….