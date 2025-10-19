Áncora

En Expocasa 2025, el arte completa el hogar: Así se eligen las obras que nos acompañan

En su primera edición en la feria inmobiliaria, Inspirarte ofrece arte costarricense variado y charlas sobre las obras que nutren nuestro hogar.

Por Fernando Chaves Espinach
18/10/2025. Expo Casa. Parque Viva, Guácima. Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Suscriptores de 'La Nación' participaron de recorridos exclusivos de 'Áncora' y 'Revista Dominical' donde conocieron a artistas nacionales y sus procesos de trabajo. (Lilly Arce/Lilly Arce)







Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

