En Expocasa 2025, el arte completa el hogar: Así se eligen las obras que nos acompañan

Suscriptores de 'La Nación' participaron de recorridos exclusivos de 'Áncora' y 'Revista Dominical' donde conocieron a artistas nacionales y sus procesos de trabajo.

Ya está lista la casa. Se eligieron los muebles, la cocina, las cortinas, las camas... pero falta algo para que este nuevo hogar exprese nuestra identidad. En Expocasa 2025, una nueva sección ofrece múltiples posibilidades para lograrlo: Inspirarte.

Por primera vez, la feria inmobiliaria Expocasa, en su edición en Parque Viva, Alajuela, reúne a 22 artistas y siete galerías que ofrecen la diversidad de arte costarricense que puede llegar a acompañarlo en su casa.

Para Lucrecia Alfaro, coordinadora de la sección, adquirir arte para el hogar o la oficina es más que una forma de decorar: es una manera de expresar nuestra identidad y de vincularnos con los sitios que habitamos.

Alejandro Villalobos muestra sus obras a los participantes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Así se discutió en el primero de dos paneles dedicados al tema, en la tarima principal de Expo Casa (la segunda será este domingo 19 a las 4 p. m.). En la mesa, el reconocido artista Alejandro Villalobos (Tarzaan), Alejandro González Prado de ABC Arquitectos y Alfaro compartieron sus perspectivas sobre lo que aporta el arte a nuestros espacios, la relevancia de educar a la población en el tema, y cómo se ha convertido en parte esencial del diseño arquitectónico y el desarrollo inmobiliario.

Alfaro comenta que el arte, por ponerlo en términos simples, se adquiere principalmente por dos razones: inversión y emoción. La segunda está clara, pues compramos obras que nos conmuevan, que se conecte con nuestros valores e intereses. Pero lo que cada vez queda más claro para los clientes es que también puede ser una buena inversión si se adquiere con conocimiento y claridad de lo que representa una creación particular de un artista.

Conversatorio sobre el arte en nuestros espacios domésticos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Comprar arte no implica inversiones inmensas necesariamente: hay múltiples formatos, medios, dimensiones y precios que le permiten acceso a obras de alta calidad. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Por su parte, González Prado destacó la importancia que toma en el diseño de los espacios contemplar la ubicación de obras de arte. No es solo que luzcan bien y que se integren al entorno de manera expresiva, que atraiga la mirada, sino por su cuido en el tiempo.

Finalmente, Villalobos señaló la importancia de fomentar la educación en arte para que más personas puedan apreciarlo y adquieran piezas de artistas locales.

“Haber traído Inspirarte a Expocasa es como traer la cultura, traer más vida, es como volver a las raíces en un momento moderno”, dice Manrique Segura, productor y coordinador de Expocasa 2025. “Es como un sueño hecho realidad, porque siempre he querido que todas las actividades que desarrollamos tenga un componente educativo, e Inspirarte es esa parte educativa de Expocasa”.

Obra del artista Juan Manuel Hernández. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La escultora Leda Astorga muestra su trabajo en el pasillo principal de Inspirarte. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tras la charla, suscriptores de La Nación pudieron disfrutar de una visita guiada por espacios de los distintos artistas, organizada por Revista Dominical y Áncora, mientras degustaban de la cava cortesía.

En el recorrido, los participantes conocieron a los creadores, escucharon de sus procesos e inspiraciones, los materiales que utilizan y la manera en

Los artistas participantes incluyen a Leda Astorga, Ileana Piszk Kalina, Ana Fernández, Juan Manuel Hernández, Josefina Suárez Fernández, Jaime Salinas, Alejandra Vargas, Marcela Vásquez y Gabriela Segura Fine Art Photography. Completan la lista Antonio Carrillo, Lorena Barrantes Elizondo, Denisse Robert, Cynthia Mora, Javier Iglesias, Adrián Gómez, Rubén Vargas, María del Carmen Sánchez e Indira Méndez.

También participan siete galerías: ArtFlow, Antígono, Bogarte, Arte a su alcance, Arte+Arte, Amalgama, Piñeiro y Sebastos.

Obras de Josefina Suárez. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Gabriela Segura explica el proceso de producción de sus elaboradas fotografías. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Adrián Gómez les contó a los presentes sobre su interés en el Caribe de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El recorrido fue organizado por Revista Dominical y Áncora. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El artista Siddharta Mejía compartió su experiencia con las personas participantes de la visita guiada. (Lilly Arce/Lilly Arce)