Áncora

El secreto mejor guardado de David Bowie: Descubren un gran musical en el que trabajaba justo antes de su muerte

‘The Spectator’ permanecía desconocido hasta para sus colaboradores más cercanos, pero notas de su archivo revelan proyecto de gran escala

EscucharEscuchar
Por AFP
Mural en Brixton, Londres, pintado dos días después de la muerte de Bowie en 2016. (JUSTIN TALLIS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David BowiemusicalLondresmúsica
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.